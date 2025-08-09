Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

Что нельзя делать 10 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и неприятностей.

10 августа церковь почитает память священномучеников архидиакона Лаврентия, Папы Римского Сикста ІІ, диаконов Феликсима и Агапита, а также мученика Романа из Рима. Как сообщает Главред, они жили во времена императора Валериана, который выступал против христианской веры.

Папа Сикст II был епископом Рима. Он стал Папой после смерти Папы Стефана. В те времена тот, кто садился на этот престол, добровольно обрекал себя на мученическую смерть.

В какой-то момент его вместе с диаконами Феликсимом и Агапитом схватили и бросили в темницу. Архидиакон Лаврентий был помощником Папы и хотел последовать за ними, но Сикст отговорил его. Лаврентий охранял церковные сокровища и помогал нуждающимся.

Вскоре стражники узнали о сокровищах. Они арестовали Лаврентия и бросили его в темницу. Тогда произошло много чудес. Лаврентий постоянно полился, чем исцелил больных и окрестил тех, кто приходил к нему с такой просьбой. Никто не мог такого представить, но христианство принял даже начальник тюрьмы Ипполит со своей семьей.

Лаврентий до последнего дня своей жизни не признавался о том, где спрятано сокровище. Император разозлился и приговорил его к смерти. В последние секунды своей жизни он обратился к императору, показал на бедных и сказал: "В них - все церковное богатство. Все же, кто помогает слабым и обиженным, обретут сокровища в Царствии Небесном".

Что можно делать 10 августа

В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты от сглаза.

В этот день нужно умыться утренней росой и протереть ею глаза. Предки верили, что тогда можно избавиться от болезней зрения.

В этот день можно отправиться в путешествие. День считается благоприятным для этого.

В этот день нужно проветрить подушки и одеяла на солнце. Считается, что солнечные лучи вытянут негативную и болезненную энергетику.

В этот день девушкам стоит найти цветок ромашки и носить его с собой. Предки верили, что в течение месяца можно встретить свою судьбу.

Что нельзя делать 10 августа

1. Нельзя 10 августа лениться. Это может привести к финансовым трудностям.

2. Нельзя 10 августа рассказывать о своих планах. Иначе они могут не сбыться.

3. Нельзя 10 августа отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы рискуете притянуть к себе проблемы.

4. Нельзя 10 августа есть продукты животного происхождения. В этот день продолжается Успенский пост.

5. Нельзя 10 августа смотреть на закат. Это может принести беды.

Приметы 10 августа

Если в этот день вода спокойная, то осень и зима будут теплыми.

Если в этот день порывистый ветер, то погода будет теплой.

Если в этот день пожелтела липа, то осень наступит рано.

Если в этот день пошел сильный дождь, то осень будет затяжной.

