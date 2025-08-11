Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

Что можно делать 12 августа. Строгие приметы и запреты, которые принесут хорошее.

https://glavred.info/primety/pochemu-nelzya-prohodit-mimo-cerkvi-12-avgusta-primety-kotorye-nelzya-narushat-10688885.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 12 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день по воздуху летает паутина

Почему нельзя проходить мимо церкви в этот день

Где нужно поубирать 12 августа

12 августа церковь почитает память памяти мучеников Фотия, Аникиты и других. Как сообщает Главред, все они пострадали за веру. Аникита был членом Сената, а Фотий его племянником. В те времена император Диоклетиан, который был язычником, устраивал гонения на христиан.

Власти требовали, чтобы жители Никомидии совершили жертвоприношение римским богам. Антикита и Фотий отказались от этого. Тогда Аникиту отправили под суд. Он говорил, что Христос является истинным Богом. Аникита и Фотий подверглись пыткам. После этого мучеников казнили.

видео дня

Что можно делать 12 августа

В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты от семейных неурядиц.

В этот день нужно поубирать в кладовках, на балконе.

В этот день нужно собрать пшеницу и рожь.

В этот день стоит заниматься сбором мед и грибов. Считается, что в лесу в этот день будет много грибов.

Что нельзя делать 12 августа

1. Нельзя 12 августа отказывать в помощи. Иначе вас накроет период безденежья.

2. Нельзя 12 августа устраивать шумные застолья. Этот день лучше провести в тишине.

3. Нельзя 12 августа свататься. Существует риск получения отказа.

4. Нельзя 12 августа незамужним девушкам проходить мимо церкви. Иначе они долго не смогут выйти замуж.

5. Нельзя 12 августа есть продукты животного происхождения. Этот запрет связан с продолжением Успенского поста.

Приметы 12 августа

Если в этот день много росы, то будет ясная погода.

Если в этот день пасмурно, то бабье лето будет коротким.

Если в этот день ветрено, то непогода затянется надолго.

Если в этот день по воздуху летает паутина, то жара будет затяжной.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред