Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

Зеленский заявил, что не держится за кресло и готов к выборам.

Зеленский назвал условия проведения выборов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

Запрос на выборы в Украине был от США, но ранее звучал в России

Для проведения выборов должно быть безопасное небо

Россия уже готовит информационную атаку против выборов

Вопрос безопасности является главным для проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что запрос на выборы в Украине был от США, а до этого звучал этот месседж от России.

"И я всегда говорил: не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовыми законодательно, чтобы выборы были потом признаны легитимными", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что вторая история - безопасность.

"Должно быть безопасное небо и безопасность везде на нашей территории, по крайней мере на время выборов или на время референдума. Потому что референдум - это те же выборы. Это тот же процесс - дать возможность людям прийти и проголосовать. И очень важно, чтобы было присутствие везде наблюдателей", - говорит Зеленский.

Кроме того, он заявил, что Россия уже готовит информационную атаку против предстоящих украинских выборов.

По сообщениям разведки, страна-агрессор Россия продвигает тезис о необходимости голосования украинцев, которые находятся на территории России и на временно оккупированных землях.

По мнению президента Украины, цель - впоследствии использовать это как повод заявить о "нелегитимности" выборов и украинской власти.

"Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать месседжи о нелегитимности украинской власти", - подытожил Зеленский.

Риски проведения выборов

Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель считает, что проведение выборов как составляющей мирных договоренностей несет для Украины несколько существенных рисков.

По его словам, в частности, это риск затягивания переговорного процесса.

"Если речь идет о президентских выборах, то это минимум 90 дней избирательной кампании и несколько месяцев подготовки. То есть мирные договоренности могут растянуться на полгода или даже больше. Это значительный промежуток времени, который Россия использует для срыва договоренностей, желательно чужими руками", - подчеркнул он.

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорил, что на 26 декабря было запланировано первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова воздержаться от ударов вглубь Украины в период выборов. При этом он утверждает, что украинские власти якобы могут провести выборы и в нынешних условиях, "если захотят".

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик сообщал, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру. Сейчас в стране функционирует лишь 75% избирательных участков. Он добавил, что для проведения честных и свободных выборов в Украине в соответствии с международными стандартами нужно полгода подготовки.

