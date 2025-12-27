Укр
Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

Мария Николишин
27 декабря 2025, 14:17обновлено 27 декабря, 14:56
Зеленский заявил, что не держится за кресло и готов к выборам.
Зеленский назвал условия проведения выборов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

  • Запрос на выборы в Украине был от США, но ранее звучал в России
  • Для проведения выборов должно быть безопасное небо
  • Россия уже готовит информационную атаку против выборов

Вопрос безопасности является главным для проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что запрос на выборы в Украине был от США, а до этого звучал этот месседж от России.

"И я всегда говорил: не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовыми законодательно, чтобы выборы были потом признаны легитимными", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что вторая история - безопасность.

"Должно быть безопасное небо и безопасность везде на нашей территории, по крайней мере на время выборов или на время референдума. Потому что референдум - это те же выборы. Это тот же процесс - дать возможность людям прийти и проголосовать. И очень важно, чтобы было присутствие везде наблюдателей", - говорит Зеленский.

Кроме того, он заявил, что Россия уже готовит информационную атаку против предстоящих украинских выборов.

По сообщениям разведки, страна-агрессор Россия продвигает тезис о необходимости голосования украинцев, которые находятся на территории России и на временно оккупированных землях.

По мнению президента Украины, цель - впоследствии использовать это как повод заявить о "нелегитимности" выборов и украинской власти.

"Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать месседжи о нелегитимности украинской власти", - подытожил Зеленский.

Риски проведения выборов

Председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель считает, что проведение выборов как составляющей мирных договоренностей несет для Украины несколько существенных рисков.

По его словам, в частности, это риск затягивания переговорного процесса.

"Если речь идет о президентских выборах, то это минимум 90 дней избирательной кампании и несколько месяцев подготовки. То есть мирные договоренности могут растянуться на полгода или даже больше. Это значительный промежуток времени, который Россия использует для срыва договоренностей, желательно чужими руками", - подчеркнул он.

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорил, что на 26 декабря было запланировано первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по вопросу организации и проведения выборов во время военного положения.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова воздержаться от ударов вглубь Украины в период выборов. При этом он утверждает, что украинские власти якобы могут провести выборы и в нынешних условиях, "если захотят".

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик сообщал, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру. Сейчас в стране функционирует лишь 75% избирательных участков. Он добавил, что для проведения честных и свободных выборов в Украине в соответствии с международными стандартами нужно полгода подготовки.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) - общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировка - Академии Среднего Запада (1995 г., США), Академия Клаузенгоф (2003 г., Германия).

1996-2005 гг. - руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения" и серии сборников аналитических материалов "Новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 - заведующий отделом Главной аналитической службы Секретариата Президента Украины.

2006-2009 - директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 - старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 - председатель Правления Комитета избирателей Украины.

2014 - генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

