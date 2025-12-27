Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

Защита растений от сильных морозов помогает им пережить зиму и сохраняет здоровье сада весной.

Как уберечь сад от сильных морозов и ледяного дождя / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Какой мороз опасен для плодовых деревьев

Что делать, если ветки деревьев покрылись льдом

Когда синоптики предупреждают о приближении сильных морозов, садоводы бьют тревогу. Ведь сильное похолодание может погубить растения в саду. На самом деле паниковать не стоит. Как защитить растения от холода - разобрался Главред.

Сколько градусов мороза выдерживают плодовые деревья

Яблони, груши и сливы имеют разную морозостойкость. Например, яблони могут выдержать температуру до -30°C, но молодые деревья или растущие в неблагоприятных условиях повреждаются уже при -20°C.

Сливы и абрикосы более чувствительны к морозам - при температуре -15°C их цветочные почки могут погибнуть.

Косточковые деревья особенно чувствительны к морозам. Вишни и черешни могут выдержать морозы до -25°C, но для персиков критический порог составляет лишь -18°C.

Замерзание древесины или коры приводит к образованию трещин, что открывает доступ для болезней и вредителей. Также важно защитить корневую систему, которая может повреждаться при промерзании почвы на глубину более 20 см.

Экзотические виды деревьев, такие как магнолии, катальпы и японские клены, особенно уязвимы к морозам. К примеру, магнолии повреждаются уже при температуре -15°C, а японские клены не выдерживают морозов ниже -10°C.

Стоит отметить, что резкое снижение температуры после оттепели наносит гораздо больше вреда, чем постепенное похолодание.

Как защитить растения от холода

Для горшечных растений и овощей в контейнерах самый простой и эффективный способ защиты — это физически перенести их в помещение. Это может быть сарай в случае небольших заморозков. Отапливаемый гараж, прихожая или подвал лучше всего подойдут для очень холодных дней и ночей.

Когда температура днем поднимается выше нуля, растения можно вынести обратно на улицу, чтобы они получили немного солнечного света, пишет Martha Stewart.

Защитить растения от трескучих морозов поможет утепление прикорневой зоны мульчей и установка снежных заслонов. Эти действия помогают сохранить тепло и обеспечить деревья дополнительной защитой.

Простыни, старые скатерти — подойдет все, что пропускает воздух и не боится влаги. Эти варианты не дорогие. Кроме того, ими легко накрыть растения вечером и так же легко снять на следующее утро.

Если морозы действительно сильные и продлятся несколько дней, то укрывной материал нужно тщательно закрепить с помощью зажимов или садовых булавок, чтобы холодный воздух не мог проникнуть внутрь.

Также можно использовать мини-теплицы — например, старые пластиковые бутылки, которыми можно накрыть рассаду и другие растения.

Мульчирование - еще один отличный способ защиты растений от мороза. Используйте толстый слой соломы или листьев вокруг основания растения, чтобы изолировать почву и защитить корневую систему до весны.

Еще один совет - используйте силу снега. Снег - лучший изолятор для защиты корней. Поскольку сплошной снежный покров не гарантирован каждую зиму, лучше использовать мульчу для дополнительной изоляции корней.

Что делать, когда деревья покрыты льдом

Ледяной дождь представляет серьезную проблему для деревьев, поскольку на ветвях образуется толстая ледяная корка. Такой лед делает побеги тяжелыми и ломкими — любое неосторожное движение может их сломать. Особенно страдают молодые деревья и декоративные кустарники, поэтому очень важно обрезать и формировать молодые плодовые деревья, чтобы придать им прочность и уменьшить вероятность поломки.

Ветви некоторых хвойных деревьев, которые, как известно, часто ломаются, можно временно укрепить мягкой веревкой или тканевыми обвязками. Можно также убрать обильный снег с небольших деревьев, что поможет предотвратить изгибание ветвей.

Как нельзя убирать лед с деревьев

Не используйте грабли, метлы или другие твердые инструменты — они сбивают лед вместе с ветвями, которые становятся хрупкими из-за мороза.

Не пытайтесь встряхивать дерево — это может вызвать массовые поломки.

Не применяйте горячую воду — резкий перепад температур разрушит кору.

Самое главное — дождаться естественного оттаивания. Даже если мороз держится, солнце может прогревать крону выше 0°C, и лед начнет отставать сам.

Когда корка начнет отходить, аккуратно руками снимите кусочки, что уже отошли сами. Если лед плотный — лучше не трогать вообще: дерево справится самостоятельно.

Распространенные ошибки

Пластиковые брезенты или мусорные мешки задерживают влагу, которая может замерзнуть прямо на растениях.

Не стоит укрывать растения слишком поздно вечером. Вам нужно сохранить тепло, которое почва впитала в течение дня, поэтому растения необходимо укрывать до того, как температура понизится.

Не забывайте о ветре. Даже самая лучшая противоморозная ткань не поможет, если ветер будет ее расправлять. Поэтому важно прижать основание ткани к земле.

Как только температура воздуха поднимется, важно обеспечить доступ воздуха и света, чтобы предотвратить перегрев или появление грибка.

