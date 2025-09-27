Укр
Зимняя "спячка" газонокосилки: нужно ли сливать бензин

Анна Ярославская
27 сентября 2025, 11:01
После сезона стрижки газона топливный бак газонокосилки может быть частично заполнен. Что делать с этим топливом зимой?
Газонокосилка
Эксперты рассказали, как правильно хранить газонокосилку зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Подготовка газонокосилки к зиме защитит двигатель
  • Старый бензин может засорить карбюратор
  • Топливо можно сливать двумя способами

Зимой газонокосилка стоит без дела, так как трава либо замедляет рост, либо полностью прекращает расти в зависимости от климатической зоны. Возникает вопрос: нужно ли сливать бензин из газонокосилки, пока она "впадает в зимнюю спячку"? Можно ли оставлять его в баке до весны?

Как старое топливо влияет на бак газонокосилки

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, обычно не рекомендуется оставлять старое топливо в баке.

Если старый бензин простоит в вашей газонокосилке всю зиму, он начнет разлагаться и образовывать нагар. Этот осадок засоряет карбюратор и топливную систему, что часто приводит к затрудненному запуску, неравномерному движению или полному отказу двигателя весной.

Ухудшение качества топлива может начаться всего за 30 дней. В худшем случае может потребоваться замена деталей топливной системы, а это дорогостоящая и трудоёмкая задача.

Чтобы защитить внутренние компоненты газонокосилки от повреждений зимой, рекомендуется либо слить топливо из бака, дав ей поработать до тех пор, пока в ней полностью не закончится бензин, либо заправить бак свежим бензином со стабилизатором топлива и дать ему поработать несколько минут, чтобы он проработал весь.

Оба метода имеют свои преимущества и недостатки.

Некоторые предпочитают использовать стабилизаторы, а не пытаться опустошить бак самостоятельно, поскольку есть риск оставить немного топлива и не слить его полностью. Кроме того, экономия топлива для следующего сезона часто считается более экономичной.

Эксперты советуют всегда сверяться с руководством по эксплуатации газонокосилки, так как в нем могут содержаться особые указания по хранению вашей конкретной модели в холодную погоду.

Плюсы слива топлива:

  • Слив топлива исключает риск образования застоявшегося бензина. Без застоявшегося топлива нет вероятности образования отложений в топливной системе.
  • Минимизируется риск появления нежелательной влаги внутри бака, которая может вызвать коррозию, если вы храните его в течение нескольких месяцев.

Минусы слива топлива:

  • Стрижка газона до полного израсходования топлива может занять много времени. В качестве альтернативы, использование шланга или сифона для откачки излишков топлива из газонокосилки и перекачки его в безопасную для топлива емкость может оказаться грязным и трудоемким процессом.
  • При сливе топлива резиновые уплотнители и прокладки остаются открытыми для воздуха, который со временем может их высушить.

Плюсы использования стабилизатора топлива:

  • Этот метод отлично подходит тем, кто ищет более простое решение. Как правило, это более быстрый и чистый процесс.
  • Стабилизатор топлива защищает двигатель в холодные месяцы, сохраняя смазанными детали топливной системы.

Минусы использования стабилизатора топлива:

  • Этот вариант допускает большую погрешность. Требуется заправка свежего бензина, добавление правильного количества стабилизатора и запуск двигателя для его циркуляции. После добавления стабилизатора необходимо заправить бак и дать газонокосилке немного поработать, чтобы он прошёл через всю систему.
  • Для корректной работы стабилизатора необходимо заправлять бак заново. Добавление стабилизатора топлива в старый бензин не поможет.
  • Стабилизатор не идеален для длительного хранения. Он может быть хорошим решением для краткосрочного сезонного хранения, но его использование не рекомендуется, если вы планируете хранить газонокосилку больше года или двух.

Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC).

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

сад газон
