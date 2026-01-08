Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решения

Правильный подбор материала в зависимости от участка позволяет сохранить сцепление и снизить риск падений.

https://glavred.info/life/chem-zamenit-pesok-i-sol-dlya-borby-s-gololedom-luchshie-i-effektivnye-resheniya-10730630.html Ссылка скопирована

Названы лучшие средства для борьбы с гололедом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Натуральные и химические средства, которые помогают повысить сцепление или растопить лед

Чаще всего используют сочетание: растапливающее средство + материал для сцепления

Правильный подбор материала позволяет сохранить сцепление и снизить риск падений

Зимой скользкие дорожки и тротуары создают риск падений, поэтому важно правильно выбрать материалы для борьбы с льдом.

Существуют натуральные и химические средства, которые помогают повысить сцепление или растопить лед, при этом не повреждая бетон и растения, пишет Wellness & Wisdom.

видео дня

Натуральные и химические средства

Натуральные: песок, щебень, древесная зола, опилки. Они не тают лед, но делают поверхность безопаснее для ходьбы.

Химические: соли и смеси (натрий, кальций, магний). Снижают температуру замерзания воды, эффективны при толстом слое льда.

Комбинирование для дома

Чаще всего используют сочетание: растапливающее средство + материал для сцепления.

Классика: песок + каменная соль. Соль плавит лед при температурах выше −9…−7 °C, песок делает поверхность шероховатой.

Щебень и гравий: отлично держат обувь на льду, не тают и сохраняют свойства при морозах.

Натуральные варианты для садовых дорожек

Древесная зола и опилки: безопасны для растений, немного улучшают сцепление и ускоряют таяние льда на солнце. Смешанные с песком, они подходят для ступеней и узких тропинок.

Специализированные химические средства

Ацетат кальция и магния (CMA): щадящее средство для бетона и металла, почти не повреждает растения. Эффективен до −9 °C, но дороже обычной соли. Обычно применяется для небольших участков, где важна безопасность и минимальный риск разрушений.

/ Главред

Что важно помнить

Для защиты дорожек зимой достаточно: песка, щебня, немного золы и немного противогололедного средства. Правильный подбор материала в зависимости от участка — бетон, растения или тропинка — позволяет сохранить сцепление и снизить риск падений.

Чем опасна соль для борьбы с гололедом

Ученые отмечают, что после таяния снега соль неизбежно смывается в реки, озера и подземные воды, где она накапливается и практически не поддается очистке. В некоторых регионах концентрация соли достигает таких уровней, что повреждает водопроводные системы и бытовую технику. Чтобы снизить негативное воздействие, местные власти начинают использовать более щадящие и экономичные методы обработки дорог.

Смотрите видео - как бороться с гололедицей:

После резкой смены погоды — снег с дождем и оттепель, за которыми следуют морозы — улицы городов превратились в настоящие катки. Коммунальные службы, владельцы бизнеса и жители частных домов стараются разными способами обработать дороги и тротуары, используя песок, соль и специальные смеси.

При этом важно подходить к этому процессу с заботой об экологии, чтобы не повредить растения, грунт и водоемы. Эксперты подчеркивают, что каждый человек может самостоятельно минимизировать риск травм: правильно выбирать противогололедные материалы, равномерно распределять их и носить обувь с хорошей сцепляющей подошвой. Такие меры помогают безопасно передвигаться даже в самые скользкие дни зимы.

Ранее Главред писал о том, чем посыпать дорожки, кроме песка и соли. Некоторые народные средства значительно улучшают сцепление с поверхностью в зимнюю пору.

Напомним, ранее сообщалось о том, как безопасно ездить в гололед. Наличие технической исправности авто и зимней резины не гарантирует полной безопасности на дороге в зимний период.

Читайте также:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред