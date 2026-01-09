Укр
Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

Руслана Заклинская
9 января 2026, 02:12
Январские морозы превратили украинские трассы в испытание для водителей.
Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль
Что делать, если автомобиль начинает заносить на дороге / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Патрульной полиции Украины

Вы узнаете:

  • Как действовать при заносе автомобиля
  • Куда поворачивать руль и когда выравнивать колеса
  • Что такое "черная гололед"

Управление автомобилем по заснеженным или обледенелым дорогам может быть сложным, особенно для водителей без большого опыта. Во время морозов и гололеда паника водителя может только ухудшить ситуацию.

Главред узнал, как действовать, если автомобиль начинает заносить на дороге.

Что делать, если машину начало заносить

Специалисты по безопасности дорожного движения и эксперты Rooster Car Insurance уверяют, что овладеть машиной во время заноса проще, чем кажется, если знать правильный алгоритм действий. Как пишет Daily Express, главное правило - никакой паники и резких движений.

Самая распространенная ошибка — инстинктивное желание резко ударить по тормозам. Этого делать категорически нельзя. Резкое торможение заблокирует колеса, что приведет к полной потере контроля над рулем и только усугубит пробуксовку. Автомобиль должен замедляться естественным путем, то есть за счет прекращения подачи топлива.

Куда поворачивать руль во время заноса

Техника выхода из заноса зависит от направления движения автомобиля. Специалисты советуют поворачивать руль в том же направлении, куда заносит заднюю часть машины. Если зад автомобиля сносит вправо - крутите руль вправо, если влево, то крутить нужно влево.

Когда вы почувствуете, что колеса снова "зацепились" за покрытие и сцепление восстанавливается, плавно выравнивайте руль, чтобы стабилизировать траекторию.

Как подготовиться к поездке в сложных погодных условиях

Эксперты ассоциации АА напоминают, что лучший способ уберечься от аварии в гололед - оставить машину дома. Если же поездка неизбежна, следует соблюдать базовые правила подготовки:

  1. Проверьте уровень топлива (его должно быть с запасом на случай пробок).
  2. Полностью зарядите мобильный телефон.
  3. Очистите все окна и фары от льда и снега.

Как изменить стиль вождения на заснеженной трассе

На скользкой дороге все действия должны быть мягкими. Разгоняться следует очень плавно и как можно быстрее переключаться на более высокую передачу, так как это уменьшит риск пробуксовки колес. Метеорологические службы также советуют:

  • Увеличьте дистанцию: тормозной путь на льду может быть в 10 раз длиннее, чем на сухом асфальте.
  • Используйте низкие передачи: особенно при спуске с холмов.
  • Будьте внимательны на мостах: они промерзают быстрее обычных участков дороги.
Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Чем опасна "черная гололедица"

Обледенение, которое часто называют "черным льдом", — это тонкая, абсолютно прозрачная пленка на поверхности асфальта. Она практически невидима для глаза.

Подсказкой может стать поведение автомобиля впереди. Если вы заметили, что его хотя бы немного "занесло", немедленно снижайте скорость.

Если вы уже выехали на такой участок:

  1. Сохраняйте спокойствие и не совершайте агрессивных маневров.
  2. Полностью уберите ногу с педали газа.
  3. Старайтесь держать руль прямо, позволяя автомобилю просто "прокатиться" через опасную зону.

Кроме стандартного набора, опытные водители рекомендуют иметь при себе предметы для экстренных ситуаций: лопату, мешок с песком или солью, теплый плед, фонарик и запас воды. Готовность к непредвиденным ситуациям — залог безопасности.

Об источнике: Daily Express

Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единоличным владельцем которого является Ричард Десмонд.

