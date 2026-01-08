Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Что известно:
- Россияне атаковали объекты энергетики
- Почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области
- В результате атаки обесточен самый большой завод Украины
Российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях. В результате был обесточен крупнейший завод Украины - Запорожсталь. Об этом сообщается на странице завода в Facebook.
Из-за потери энергоснабжения завод полностью приостановил все производственные процессы.
"Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования. Четкие и выверенные действия персонала, а также координация с энергетическими службами области в соответствии с наработанными протоколами безопасности позволили избежать техногенных аварий в результате внезапного отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сейчас предприятие пытается стабилизировать внутреннюю энергосеть. Ограниченное энергоснабжение позволяет выполнять регламентные работы на основных агрегатах. В дальнейшем будет осуществлена подготовка к поэтапному и безопасному перезапуску производственного процесса. Но сделать это можно будет только после восстановления внешнего энергоснабжения.
"Металлурги Запорожстали выражают благодарность энергетикам и всем ответственным службам, а также Запорожской областной государственной администрации. Вместе мы продолжим прилагать усилия для проведения аварийно-восстановительных работ, противодействуя попыткам врага оставить украинцев без света", - говорится в сообщении.
Удары по энергетике - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 8 января россияне атаковали Днепр и другие регионы большим количеством ударных дронов. В результате этого возникла сложная ситуация. Во многих населенных пунктах пропало электроснабжение, вода и тепло. Из-за атаки были почти полностью обесточены Запорожская и Днепропетровская области.
8 января мэр Днепра Борис Филатов заявил, что после обстрелов в городе ситуация невероятно критическая.
"С ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы. Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Из самого важного. В больнице постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заработала", - отметил Филатов.
Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.
Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".
"Из-за этого идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", — сказал он.
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
