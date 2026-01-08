Укр
Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Ангелина Подвысоцкая
8 января 2026, 17:35
Российские оккупанты нанесли удар по энергообъектам. В результате без света остался завод "Запорожсталь".
Запорожсталь полностью обесточена / Коллаж: Главред, фото: Запорожсталь, pexels

Что известно:

  • Россияне атаковали объекты энергетики
  • Почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области
  • В результате атаки обесточен самый большой завод Украины

Российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях. В результате был обесточен крупнейший завод Украины - Запорожсталь. Об этом сообщается на странице завода в Facebook.

Из-за потери энергоснабжения завод полностью приостановил все производственные процессы.

"Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования. Четкие и выверенные действия персонала, а также координация с энергетическими службами области в соответствии с наработанными протоколами безопасности позволили избежать техногенных аварий в результате внезапного отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сейчас предприятие пытается стабилизировать внутреннюю энергосеть. Ограниченное энергоснабжение позволяет выполнять регламентные работы на основных агрегатах. В дальнейшем будет осуществлена подготовка к поэтапному и безопасному перезапуску производственного процесса. Но сделать это можно будет только после восстановления внешнего энергоснабжения.

"Металлурги Запорожстали выражают благодарность энергетикам и всем ответственным службам, а также Запорожской областной государственной администрации. Вместе мы продолжим прилагать усилия для проведения аварийно-восстановительных работ, противодействуя попыткам врага оставить украинцев без света", - говорится в сообщении.

Запорожсталь Инфографика: Главред
Что известно о Запорожстали / инфографика: Главред

Удары по энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 января россияне атаковали Днепр и другие регионы большим количеством ударных дронов. В результате этого возникла сложная ситуация. Во многих населенных пунктах пропало электроснабжение, вода и тепло. Из-за атаки были почти полностью обесточены Запорожская и Днепропетровская области.

8 января мэр Днепра Борис Филатов заявил, что после обстрелов в городе ситуация невероятно критическая.

"С ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы. Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами. Из самого важного. В больнице постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заработала", - отметил Филатов.

Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал , с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.

Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".

"Из-за этого идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", — сказал он.

Другие новости:

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

