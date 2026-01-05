Укр
Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по Украине

Руслан Иваненко
5 января 2026, 20:33обновлено 5 января, 21:14
Россия продолжает обстрелы украинских городов и повреждает гражданские больницы, предприятия и энергетику.
Зеленский
Враг продолжает атаковать гражданские объекты / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС

Кратко:

  • Россия обстреляла больницу в Киеве - гражданский объект
  • Попадание по продовольственному предприятию в Днепре
  • В Харькове и Херсоне повреждена энергетическая инфраструктура

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дронный удар России по Украине 5 января. По его словам, в Харькове и Днепре, а также в ряде других городов и общин продолжаются работы по ликвидации последствий атак.

Гражданские объекты под обстрелами

Сегодня в Киеве под удар попала очередная больница - полностью гражданский объект. В Днепре попадания зафиксированы на предприятии, производящем продовольственную продукцию.

видео дня

"Обычное подсолнечное масло - и это для России, как оказывается, тоже мишень", - написал президент в Telegram.

Удар по энергетике и ремонтные работы

В Харькове российские атаки были направлены на энергетическую инфраструктуру, из-за чего жители остались без тепла и электричества. В Херсоне ремонтные бригады работали над восстановлением поставок электроэнергии после обстрелов.

Стратегия России - максимальный вред

Зеленский подчеркнул, что эти действия свидетельствуют о пренебрежении Россией дипломатическими усилиями цивилизованных стран.

"Россия затягивает войну и пытается нанести Украине максимальный вред - их стратегия неизменна. Наша стратегия - стратегия защиты жизни - будет усиливаться, и мы уже это делаем", - добавил президент.

Видео обращения президента Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: Скриншот

Изменение тактики России - мнение эксперта

Военный аналитик Олег Жданов отмечает, что Россия изменила тактику ударов. Ранее атаки были распределены равномерно по всей территории, теперь Москва делает ставку на точечную концентрацию сил. Это позволяет сосредотачивать большое количество ракет и дронов на одном направлении, создавая чрезмерную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 января российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных дронов. Под ударом оказалась больница, где лежали пациенты.

Также, 5 января, страна-агрессор Россия во время атаки на Днепр разбомбила американский завод, который принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, Миссури.

напомним, что армия РФ за ночь запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

война в Украине новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
