Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

В результате атаки на улицы города вылилось 300 тонн масла.

Из-за российской атаки в Днепре затруднено движение на дорогах / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, facebook com filatovborys

Что сообщил Филатов:

В Днепре враг попал по американскому заводу

В результате атаки на дороги Днепра вылились сотни тонн масла

Коммунальщики уже работают над ликвидацией последствий удара

Сегодня, 5 января, страна-агрессор Россия во время атаки на Днепр разбомбила американский завод, который принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, Миссури. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

По его данным, в результате атаки российских дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн растительного масла. Коммунальщики уже пытаются убрать его, засыпая песком и смесью, но проезд по Набережной будет невозможен примерно 2-3 суток.

"Россияне разбомбили американскую собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге", - подчеркнул мэр города.

Кроме этого, Филатов предупредил, что на официальных ресурсах горсовета будет информация о движении общественного транспорта и перекрытии дорог.

Россия не впервые атакует американские объекты в Украине

Главред писал, что в конце августа 2025 года Россия ударила ракетой по американской компании по производству электроники в Закарпатье. В результате атаки по предприятию были серьезные разрушения и даже жертвы.

Россияне нанесли удар по полностью гражданскому объекту, не имеющему ничего общего с обороной или военными. Никакой военной логики или необходимости наносить удар по этому производству не было.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 января российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных дронов. Под ударом оказалась больница, где лежали пациенты.

Этой ночью также Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Поражение потерпело частное предприятие на окраине города, возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города.

Впоследствии выяснилось, что армия РФ за ночь запустила 165 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов по направлениям Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".

Shahed-136 / Инфографика: Главред

О персоне: Борис Филатов Борис Филатов - украинский журналист, адвокат, бизнесмен, политик. Городской голова Днепра с 2015 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный (2014-2015). Один из лидеров и основателей политической партии "Пропозиция". Кандидат юридических наук (1997), пишет Википедия.

