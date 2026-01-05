Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

Что сообщил Филатов:
- В Днепре враг попал по американскому заводу
- В результате атаки на дороги Днепра вылились сотни тонн масла
- Коммунальщики уже работают над ликвидацией последствий удара
Сегодня, 5 января, страна-агрессор Россия во время атаки на Днепр разбомбила американский завод, который принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, Миссури. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.
По его данным, в результате атаки российских дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн растительного масла. Коммунальщики уже пытаются убрать его, засыпая песком и смесью, но проезд по Набережной будет невозможен примерно 2-3 суток.
"Россияне разбомбили американскую собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге", - подчеркнул мэр города.
Кроме этого, Филатов предупредил, что на официальных ресурсах горсовета будет информация о движении общественного транспорта и перекрытии дорог.
Россия не впервые атакует американские объекты в Украине
Главред писал, что в конце августа 2025 года Россия ударила ракетой по американской компании по производству электроники в Закарпатье. В результате атаки по предприятию были серьезные разрушения и даже жертвы.
Россияне нанесли удар по полностью гражданскому объекту, не имеющему ничего общего с обороной или военными. Никакой военной логики или необходимости наносить удар по этому производству не было.
Российские атаки на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что 5 января российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных дронов. Под ударом оказалась больница, где лежали пациенты.
Этой ночью также Россия атаковала Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Поражение потерпело частное предприятие на окраине города, возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города.
Впоследствии выяснилось, что армия РФ за ночь запустила 165 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов по направлениям Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".
