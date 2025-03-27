Дешевое средство превратит тусклый газон в изумрудное чудо: что нужно сделать

Соль Эпсома очень популярна среди садоводов Европы, но у нас используется не так уж и часто.

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Как использовать соль Эпсома для газонов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В чем польза английской соли для растений

Как при помощи соли Эпсома сделать роскошный газон

Красивый газон изумрудного цвета станет украшением любого дачного участка. Но если он потерял свою свою яркость или трава увядает, то решить проблему поможет бытовой продукт, который можно купить в любом магазине с косметикой или заказать через интернет. Это средство очень популярно среди садоводов в Европе, но у нас используется не так уж и часто. Речь идет о соли Эпсома.

Ранее Главред собрал полезные советы относительно того, какое удобрение лучше вносить весной, чтобы сад имел яркий и ухоженный вид. Детальнее читайте в материале: Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом весной.

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Что такое соль Эпсома

Соль Эпсома также называют "английской". По сути это обычная магнезия. Она же горькая соль или магниевая соль серной кислоты, пишет Mirror.

Это недорогое минеральное соединение являются чудесным удобрением для для растений. Ее используют для подкормок культур, удобрения газонов и садовых насаждений.

Чем полезна английская соль

Магний играет решающую роль в прорастании семян и производстве хлорофилла, обеспечивая более эффективное поглощение травой солнечного света. Он также повышает способность растения усваивать азот, фосфор и серу.

"Одним из самых больших преимуществ использования соли Эпсома для обработки газона является ее доступность и дешевизна. В отличие от синтетических удобрений, которые могут быть дорогими и требуют осторожного обращения, соль Эпсома легко доступна в супермаркетах и ​​аптеках по цене, в разы меньшей", - говорится в сообщении.

Кроме того, поскольку это натуральное соединение, соль Эпсома безопасна для домашних животных и детей после растворения в воде.

Когда стоит использовать соль Эпсома в качестве удобрения для газона

Эта богатая минералами добавка может принести значительную пользу газонам, особенно тем, которые страдают из-за дефицита магния. Чаще всего это случается со старыми, выветренными почвами с низким уровнем pH. Английская соль улучшит качество почвы.

Как применять соль Эпсома для удобрения газона

Процесс применения английской соли в качестве удобрения для газона прост. Когда трава активно растет весной, нужно растворить две столовые ложки соли Эпсома в пяти литрах воды и равномерно распределить ее по газону.

Для тех, у кого есть система полива, нужно слегка посыпать траву солью Эпсома перед включением системы. Этот метод гарантирует эффективное попадание магния в почву, помогая создать густой, яркий газон, который станет предметом зависти соседей.

Всего несколько применений этого недорогого средства в сезон роста может превратить уставшую траву в пышный зеленый оазис.

Ранее мы писали о том, нужно ли вычесывать газон после зимы.

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Что такое соль Эпсома Соль Эпсома (Epsom Salt) – продукт, полученный в результате выпаривания минеральной воды. Впервые минерал был добыт в XVII веке из природного источника в Эпсоме. Отсюда и пошло его название. Соль Эпсома также называют "сульфат магнезия", "магниевая", "горькая" и "английская". Минерал на 99% состоит из магния. Английская соль помогает избавиться от стресса и депрессии, эффективно выводит токсины, убирает крепатуру, способствует заживлению ран и избавлению от лишнего веса, а также омолаживает и замедляет возрастные изменения.

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