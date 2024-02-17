Эксперт по садоводству рассказал, как привести газон в порядок всего за пару недель

Если вы хотите красивый газон на участке, его нужно регулярно поливать.

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Газон на даче / Коллаж Главред, фото flickr (jenny tee cee, Anthony Easton)

Каждый раз, выглядывая из окна, вы разочаровываетесь в состоянии своего сада? Тусклый цвет появляется, когда трава страдает от сильной засухи, которая может быть вызвана водоотталкивающей почвой даже в самые влажные месяцы. Королевское садоводческое общество (RHS) объясняет, что улучшить почву на этом этапе бывает сложно.

Более того, домовладельцев, желающих продать свою недвижимость, предупреждают, что неухоженный сад может снизить стоимость дома на два процента. К счастью, эксперт по садоводству Джек Скиллинг поделился пятью простыми шагами, которые помогут преобразить ваш газон всего за один месяц, пишет Mirror.

Газон на даче своими руками - как сделать

Гуру озеленения в TikTok под ником @thelawnpack представил кадры пышного газона до и после, чтобы подчеркнуть поразительную разницу между ними.

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Он сказал: "Мы начали с вертикуляции (глубокой чистки) газона, которая удаляет лишний войлок и позволяет газону дышать". Это можно сделать с помощью граблей или вертикуттера, который царапает траву, удаляя сорную траву.

Стремитесь к тому, чтобы слой тростника на газоне не превышал 1 см в глубину. Поначалу это может выглядеть неприглядно, но если вы доверитесь процессу, то через некоторое время получите пышный, зеленый газон.

Следующий шаг - внесение качественных гранулированных удобрений для посева, - говорит Джек. Они доставляют на газон ключевые питательные вещества, которые стимулируют рост травы и создают прочную основу для новых ростков.

Третий шаг - применение соответствующей высококачественной смеси семян, можно взять карликовый райграс, чтобы убедиться в его устойчивости, так как он часто использовался домашними животными и пользователями. Райграс быстро приживается и хорошо конкурирует с сорняками. Он также может переносить низкую стрижку и создавать плотный дерн.

"Затем мы нанесли жидкие морские водоросли, которые являются органическим биостимулятором и способствуют развитию корней", - говорит Джек.

Морские водоросли - это вид водорослей, содержащих необходимые питательные вещества, которые помогают траве расти гуще и сильнее. Биостимуляторы способствуют общему росту растений, снижают стресс и улучшают здоровье растений.

На заключительном этапе необходимо поливать весь газон ежедневно в течение четырех недель. Джек заключил: "Такой же процесс вполне возможен и с вашим газоном, так что через четыре недели ваша лужайка тоже может стать яркой и зеленой".

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