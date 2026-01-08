'Есть информация': Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ

Президент Украины заявил, что россияне пытаются воспользоваться погодой.

Россия может нанести массированный удар этой ночью / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

РФ может нанести массированный удар ночью

Важно реагировать на воздушные тревоги и идти в укрытие

Сложная ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Запорожской областях

В ночь на 9 декабря российские войска могут нанести массированный удар по Украине. Гражданам не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно спускаться в укрытие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно спускаться в укрытие. Россияне неизменны, они пытаются воспользоваться погодой", - заявил глава государства. видео дня

Также Зеленский сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в Днепропетровской и Запорожской областях после российских ударов по инфраструктуре. По его словам, все необходимые ресурсы уже задействованы, аварийные и ремонтные работы продолжаются непрерывно.

"В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и другие города и общины Днепровщины - до сих пор в работе. Были сегодня, к сожалению, и новые удары - именно по энергетике и по гражданскому сектору, в Кривом Роге - по жилым домам", - рассказал он.

Кроме этого, президент заявил, что не все отчеты из регионов соответствуют реальной ситуации. По его словам, по результатам проверок будут сделаны выводы. Для усиления контроля за восстановительными работами в Днепр направили вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу.

Смотрите видео заявления Владимира Зеленского:

Зеленский предупредил о ударе РФ / Фото: скриншот

Предупреждение посольства США

В то же время посольство США в Киеве предупредило об угрозе потенциально масштабной воздушной атаки, которая может произойти в любой момент в течение ближайших нескольких дней.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Откуда и какими типами вооружения Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какими будут атаки РФ в 2026 году - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал в интервью Главреду, что в 2026 году Россия способна существенно нарастить масштаб воздушных атак по территории Украины. Уже в первом квартале РФ может запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

Ступак подчеркнул, что увеличение количества беспилотников и ракет неизбежно приводит к росту числа жертв среди гражданского населения. Эта тенденция, по его оценкам, сохранится и в 2026 году.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, вечером 7 января в Днепропетровской области прогремели взрывы. После этого в регионе пропали связь и электроснабжение.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что после российских ударов по энергетической инфраструктуре критическая ситуация сложилась в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также вечером 7 января под массированной атакой РФ оказался Кривой Рог. О приближении воздушных целей неоднократно предупреждали Воздушные силы Украины.

Как сообщал Главред, по данным мониторинговых каналов, РФ готовится к новому массированному обстрелу Украины в течение ближайших 48 часов. Оккупанты могут применить дроны, баллистику и крылатые ракеты, в частности экспериментальный БПЛА "Герань-5".

