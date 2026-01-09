"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации Каменских

Вы узнаете:
Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, сделал провокационное заявление после госпитализации своей жены Насти Каменских. Он выложил в Instagram фото и показал, как выглядит сейчас.
Напомним, что недавно Настя Каменских попала в больницу на фоне своей голодовки. Певица решила на некоторый период полностью отказаться от еды. Завершить строгую диету у Насти не получилось — артистка оказалась в больнице под капельницей. Она заявила, что ее госпитализация не связана с голодовкой.
Спустя некоторое время после того, как Настя показала свои больничные будни, Потап появился в соцсетях и решил похвастаться своими модными луками. Пока жена находится в больнице, рэпер демонстрировал свои стильные зимние образы — от классического костюма с зимней кофтой с высоким горлом до элегантного классического пальто с ярким желтым свитером. Фотографии были сделаны в стиле "случайной съемки".
"Бомжуем потихоньку", — подписал фотографии Потап, намекая на свой расслабленный модный эксперимент.
Поклонники отреагировали на стильные поиски Потапа, но не обошлось без вопросов о состоянии супруги Насти Каменских. Потап не отреагировал на комментарии, хотя выложил пост спустя несколько часов после тревожных новостей от нее.
"Так это не потихоньку, это с размахом"
"Чтобы все так бомжевали"
"Что с Настей?"
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
