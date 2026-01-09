"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации Каменских

Репер-беглец появился в соцсетях.

https://glavred.info/starnews/bomzhuem-potap-vyskazalsya-posle-gospitalizacii-kamenskih-10730714.html Ссылка скопирована

Потап и Настя Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Потап появился в соцсетях

Что он сказал

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, сделал провокационное заявление после госпитализации своей жены Насти Каменских. Он выложил в Instagram фото и показал, как выглядит сейчас.

Напомним, что недавно Настя Каменских попала в больницу на фоне своей голодовки. Певица решила на некоторый период полностью отказаться от еды. Завершить строгую диету у Насти не получилось — артистка оказалась в больнице под капельницей. Она заявила, что ее госпитализация не связана с голодовкой.

видео дня

Настя Каменских попала в больницу / фото: instagram.com, Настя Каменских

Спустя некоторое время после того, как Настя показала свои больничные будни, Потап появился в соцсетях и решил похвастаться своими модными луками. Пока жена находится в больнице, рэпер демонстрировал свои стильные зимние образы — от классического костюма с зимней кофтой с высоким горлом до элегантного классического пальто с ярким желтым свитером. Фотографии были сделаны в стиле "случайной съемки".

"Бомжуем потихоньку", — подписал фотографии Потап, намекая на свой расслабленный модный эксперимент.

Потап - как выглядит сейчас / фото: instagram.com, Потап

Поклонники отреагировали на стильные поиски Потапа, но не обошлось без вопросов о состоянии супруги Насти Каменских. Потап не отреагировал на комментарии, хотя выложил пост спустя несколько часов после тревожных новостей от нее.

"Так это не потихоньку, это с размахом"

"Чтобы все так бомжевали"

"Что с Настей?"

Потап / инфографика: Главред

Потап / інфографіка: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Елена Тополя, которая недавно заявила о разводе с артистом Тарасом Тополей, прокомментировала скандальные заявления своего бывшего гражданского мужа. Ранее Вадим Лисица написал пост, в котором увидели намек на Тараса Тополю.

Также певица и победительница конкурса "Евровидение 2004" Руслана поделилась секретом своих крепких отношений с мужем. Артистка находится в счастливом браке с продюсером Александром Ксенофонтовым уже 30 лет.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред