"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

Оккупанты ударили "Орешником" по Львовщине.

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Кратко:

В РФ официально подтвердили удар ракетой средней дальности "Орешник" по Украине

Момент удара попал на видео

О пострадавших, по состоянию на утро 9 января, не сообщалось

В стране-агрессоре России подтвердили удар "Орешником" по Украине. В Минобороны РФ говорят, что этот ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Оккупанты заявили, что удар "Орешником" был нанесен в ночь на 9 января 2026 года.

"В ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", - говорится в сообщении.

В МО РФ утверждают, что "цели удара достигнуты". Якобы поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе атаки на резиденцию Путина, а также "объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины".

Удар "Орешника" по Львовщине

Поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметілі, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, ударили "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Смотрите - Кадры возможного удара "Орешником" по Львовщине:

Мэр Львова Андрей Садовый писал в Telegram, что пока неизвестно, ударили ли военные РФ именно этим оружием.

"Был ли это "Орешник" — пока неизвестно. Информацию предоставят военные. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", - говорится в сообщении Садового в 00:35.

Воздушное командование "Запад" сообщило, что 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Цель двигалась со скоростью около 13000 километров в час по баллистической траектории. Ее тип установят после исследования всех частей.

Ракетный комплекс Кедр / Инфографика Главред

Утром 9 января Садовой уточнил, что в результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа. По соображениям безопасности, газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах.

"Это не авария в сети — защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут. Спасибо жителям за понимание", - написал мэр Львова.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Фейковая атака на резиденцию Путина - что известно

29 декабря во время телефонного разговора Путин пожаловался Трампу, что украинские дроны якобы атаковали его резиденцию в селе Долгие Бороды в Новгородской области.

Позже во время общения с журналистами Трамп признал, что атаки могло и не быть.

"Вы говорите, что атаки не было – это возможно, но президент Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – заявил Трамп.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские в направлении резиденции Путина летел 91 дрон.

Как писал Главред, 1 января начальник Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков якобы передал представителям США "доказательства атаки".

Тем временем американские разведывательные ведомства пришли к выводу, что Украина не пыталась в конце декабря атаковать дронами резиденцию президента РФ в Новгородской области.

4 января Трамп заявил, что не верит в то, что украинская сторона нанесла удар по резиденции Путина.

Атака РФ на Украину 9 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 9 января в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения. Сообщалось, что во Львове прогремела серия взрывов.

В Киеве повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой. На левом берегу столицы введены экстренные отключения света.

Согласно данным Национальной полиции, в Киеве 4 человека погибли, 24 - ранены, среди них - медики и работники ГосЧС.

В Киевской области оккупанты атаковали почти все районы. Спасатели деблокировали из-под завалов целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.

