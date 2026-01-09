Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

Анна Ярославская
9 января 2026, 08:20
405
Оккупанты ударили "Орешником" по Львовщине.
Владимир Путин, Орешник
РФ атаковала Украину ракетой "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Кратко:

  • В РФ официально подтвердили удар ракетой средней дальности "Орешник" по Украине
  • Момент удара попал на видео
  • О пострадавших, по состоянию на утро 9 января, не сообщалось

В стране-агрессоре России подтвердили удар "Орешником" по Украине. В Минобороны РФ говорят, что этот ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Оккупанты заявили, что удар "Орешником" был нанесен в ночь на 9 января 2026 года.

видео дня

"В ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 г., Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", - говорится в сообщении.

В МО РФ утверждают, что "цели удара достигнуты". Якобы поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе атаки на резиденцию Путина, а также "объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины".

Скриншот

Удар "Орешника" по Львовщине

Поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметілі, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, ударили "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Смотрите - Кадры возможного удара "Орешником" по Львовщине:

Скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый писал в Telegram, что пока неизвестно, ударили ли военные РФ именно этим оружием.

"Был ли это "Орешник" — пока неизвестно. Информацию предоставят военные. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", - говорится в сообщении Садового в 00:35.

Воздушное командование "Запад" сообщило, что 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Цель двигалась со скоростью около 13000 километров в час по баллистической траектории. Ее тип установят после исследования всех частей.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
Ракетный комплекс Кедр / Инфографика Главред

Утром 9 января Садовой уточнил, что в результате ракетной атаки в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа. По соображениям безопасности, газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах.

"Это не авария в сети — защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут. Спасибо жителям за понимание", - написал мэр Львова.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Фейковая атака на резиденцию Путина - что известно

29 декабря во время телефонного разговора Путин пожаловался Трампу, что украинские дроны якобы атаковали его резиденцию в селе Долгие Бороды в Новгородской области.

Позже во время общения с журналистами Трамп признал, что атаки могло и не быть.

"Вы говорите, что атаки не было – это возможно, но президент Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – заявил Трамп.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские в направлении резиденции Путина летел 91 дрон.

Как писал Главред, 1 января начальник Главного разведывательного управления РФ Игорь Костюков якобы передал представителям США "доказательства атаки".

Тем временем американские разведывательные ведомства пришли к выводу, что Украина не пыталась в конце декабря атаковать дронами резиденцию президента РФ в Новгородской области.

4 января Трамп заявил, что не верит в то, что украинская сторона нанесла удар по резиденции Путина.

Атака РФ на Украину 9 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 9 января в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения. Сообщалось, что во Львове прогремела серия взрывов.

  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Киев 9 января 2026
    Атака на Киев 9 января 2026 Фото: ГосЧС, t.me/UA_National_Police

В Киеве повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой. На левом берегу столицы введены экстренные отключения света.

Согласно данным Национальной полиции, в Киеве 4 человека погибли, 24 - ранены, среди них - медики и работники ГосЧС.

В Киевской области оккупанты атаковали почти все районы. Спасатели деблокировали из-под завалов целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.

  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракета Львовщина новости Украины война России и Украины ракетный удар Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

08:20Украина
РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

08:01Украина
Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водой

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водой

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

Последние новости

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойке

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

Реклама
04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Реклама
22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

18:54

Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

18:51

Хватит говорить "ОК": почему слово "гаразд" делает вас сильнее

18:46

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшиеВидео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

18:32

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

18:24

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

18:14

В Полтаве и области отключений станет меньше: в ОВА сказали когда

18:12

Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

17:54

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильникВидео

17:39

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

17:35

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Реклама
17:29

Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

17:20

Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителейВидео

17:06

Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

17:02

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

16:59

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

15:46

Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять