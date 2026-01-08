Укр
Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

Дарья Пшеничник
8 января 2026, 17:29
413
Западные союзники внимательно изучают этот опыт.
F-16
Украинцы разработали собственную тактику для F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева"

Основные тезисы:

  • Украинские пилоты F‑16 создали собственную тактику, потому что западная не подходила для войны с РФ
  • Новые приемы уже изучают союзники
  • Летчики выполняют рискованные маневры под плотной ПВО

Украинские летчики, которые первыми освоили истребители F-16, были вынуждены разработать собственные тактические подходы к применению этих самолетов в боевых условиях. Об этом рассказал один из пилотов в видеоинтервью для YouTube-канала Воздушных сил ВСУ. Его имя из соображений безопасности не разглашается.

"Эта война другая". Почему стандартные методики не сработали

Пилот вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения он летал на советских истребителях. Впоследствии его отправили за границу для обучения на F-16, которые Украине передали западные партнеры. Однако после возвращения на фронт стало очевидно: классические натовские подходы не соответствуют реалиям войны против России.

видео дня

По его словам, иностранные инструкторы готовили украинцев по методикам, сформированным на основе предыдущих конфликтов, тогда как нынешняя война имеет совершенно другую динамику и уровень угроз. Поэтому украинским пилотам пришлось фактически с нуля выстраивать собственные тактические решения — для перехвата крылатых ракет, борьбы с "Шахедами" и работы вблизи линии фронта.

Западные партнеры изучают украинские наработки

Летчик отметил, что союзники внимательно наблюдают за результатами украинских F-16 и уже адаптируют свои подходы, учитывая опыт ВСУ.

"Когда они видят, как мы работаем в условиях ограниченных ресурсов, то начинают перенимать наши тактические решения", — сказал он.

Рискованный маневр над Донбассом

Пилот не раскрыл деталей новых методик, но привел пример недавнего боевого эпизода. Тройка украинских F-16 попала в зону плотной российской ПВО, где работали сразу несколько типов зенитных комплексов.

Чтобы открыть путь ударной группе, украинские истребители сознательно "вытянули" на себя две ракеты, запущенные с разных направлений. Маневр сработал — ударные самолеты смогли уничтожить цель, а вся группа вернулась на базу.

От советских кабинок к натовским системам

Украина уже получила 44 из 87 F-16, которые пообещали передать европейские партнеры. Первые экипажи проходили обучение в Румынии. Одним из самых больших вызовов для пилотов стал языковой барьер: приходилось изучать английский и авиационную терминологию буквально между боевыми вылетами.

Первые боевые задачи украинские F-16 выполнили в августе 2024 года — преимущественно для перехвата ракет и дронов. Несмотря на потерю четырех самолетов, пилоты демонстрируют высокую результативность: известен случай, когда один истребитель сбил шесть ракет за один вылет.

Потребность в более современных модификациях

Пилот назвал F-16 "безупречной машиной", но подчеркнул, что Украине нужны более новые версии Block 70/72 с более мощными радарами и модернизированной кабиной.

"На таких самолетах мы могли бы не только сбивать ракеты и дроны, но и эффективно работать по вражеским самолетам вдоль линии фронта", — подытожил он.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Смотрите эксклюзивную историю от украинского пилота:

Самолеты F-16 в ВСУ — последние новости

Как писал Главред, после получения Украиной американских истребителей F-16 было потеряно четыре таких самолета. Об этом говорится в материале The War Zone, посвященном рассказам украинских пилотов F-16.

Кроме того, 16 мая 2025 года ВСУ потеряли F-16 во время отражения воздушной атаки РФ. Во время выполнения боевого задания, направленного на отражение воздушной атаки РФ, истребитель исчез с радаров. Пилоту удалось выжить. Летчик успел сбить три вражеские воздушные цели и атаковал четвертую с помощью бортовой пушки. После этого в самолете возникли технические неполадки.

Однако, к сожалению, в апреле 2025 года во время боевого задания погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военный самолет F-16
