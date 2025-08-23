Укр
Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

Алёна Воронина
23 августа 2025, 08:06
Украинский воин погиб во время захода самолета на посадку после боевого задания.
Истребитель Миг-29
Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Укроборонпром

Кратко:

  • В ночь на 23 августа погиб пилот истребителя МиГ-29
  • Это произошло, когда самолет уже заходил на посадку после выполнения боевого задания

В Украине в ночь на субботу, 23 августа, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь.

Трагедия произошла тогда, когда самолет уже заходил на посадку после выполнения боевого задания. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р.", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

МиГ-29
МиГ-29/ Инфографика: Главред

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

