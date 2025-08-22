Укр
Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"

Ангелина Подвысоцкая
22 августа 2025, 22:16
916
Американский президент дал российскому диктатору две недели.
Трамп, Путин
Трамп разозлился из-за действий Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорил Трамп:

  • Трамп недоволен из-за ударов РФ по американскому заводу в Украине
  • Трамп заставляет Путина сесть за стол переговоров с Украиной
  • Трамп дал Путину две недели и угрожает принятием важного решения

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен из-за ракетных ударов РФ по американскому заводу в Украине. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину две недели перед возможными последствиями для РФ. Видео с заявлениями Трампа уже разлетелись в Сети.

Смотрите видео с заявлениями Трампа:

трамп
Новые заявления Трампа / фото: скриншот

видео дня

Трамп хочет, чтобы Путин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом американский лидер пока не знает, что он будет делать, если диктатор не сядет за стол переговоров.

"Если для этого есть причины, я это пойму; я точно знаю, что делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них встреча, это будет интересно увидеть, а если нет, то почему они не провели встречу? Потому что я сказал им провести встречу", - сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что через две недели примет какое-то решение. Однако подробности он не раскрыл.

"Посмотрим, что будет. Я думаю, что через две недели мы узнаем, каким путем я двигаюсь, потому что я собираюсь пойти тем или иным путем, и они узнают, каким ... Я приму очень важное решение через две недели, если война в Украине не будет урегулирована. Посмотрим, введем ли мы массивные санкции, или не будем ничего делать", - подчеркнул Трамп.

Смотрите видео с заявлениями Трампа:

трамп
Новые заявления Трампа / фото: скриншот

Американский лидер также взял в руки фото с Путиным и намекнул на то, что у него может появиться возможность приехать на Чемпионат мира по футболу, который состоится в 2026 году.

"Он может приехать, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель", - сказал Трамп.

Смотрите видео с заявлениями Трампа:

трамп
Новые заявления Трампа / фото: скриншот

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины. МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остается разрешенным.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

