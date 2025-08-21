Укр
Читать на украинском
Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

Руслан Иваненко
21 августа 2025, 23:33
МИД России блокирует прямые обязательства России по гарантиям безопасности для Киева.
Лавров, Трамп, Путин
Заявление Лаврова подтверждает, что Москва не соглашается на прямые гарантии / Коллаж: Главред, фото: ТАСС, скриншот

Кратко:

  • США и ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины
  • Лавров и Путин блокируют прямые обязательства по гарантиям

Усилия Соединенных Штатов по обеспечению гарантий безопасности для Украины натолкнулись на серьезные преграды, сообщает Bloomberg.

Американские, украинские и европейские чиновники начали обсуждать возможные гарантии после завершения войны, после того как представители Белого дома заявили, что президент России Владимир Путин якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности "по типу статьи 5", то есть по принципу коллективной обороны НАТО.

Позиция Кремля

В то же время, Путин не подтвердил публично эти обязательства во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия должна иметь право голоса в вопросах безопасности Украины, привлекая к этому и Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным издания, исключил Пекин как потенциального гаранта мира. Лавров повторил требование и напомнил, что Москва поддержала еще в 2022 году предложение Украины об участии в гарантиях безопасности пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, России, Китая, Великобритании и Франции.

"Россия поддерживает гарантии, основанные 'на принципе коллективной безопасности, на принципах неделимой безопасности'. Любое другое, любое одностороннее, конечно, является абсолютно безнадежным начинанием", - сказал Лавров.

Перспектива прямых переговоров

Bloomberg сообщает, что президент США стремится организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским как следующий шаг в своих усилиях по прекращению войны. В то же время европейский чиновник отметил, что отказ Лаврова от гарантий безопасности фактически привел к срыву переговоров России с США.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

По его словам, Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от требований по гарантиям или перенести встречу на уровень низших чиновников, чтобы избежать новых санкций.

Экспертная оценка

Аналитики CNN отмечают, что Путин пока не готов к прямым переговорам с Зеленским и, вероятно, не будет готов в ближайшем будущем. По мнению экспертов, это связано с тем, что любая встреча с президентом Украины Кремль воспринимает как косвенное признание его легитимности.

Российская пропаганда годами изображает Зеленского марионеткой Запада, поэтому прямые переговоры ставят под сомнение официальную риторику Москвы. Кроме того, требования проведения выборов в условиях военного положения являются незаконными, что дополнительно усложняет любые мирные договоренности.

Война России против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с позицией Кремля.

Кроме того, единственным реалистичным путем достижения мира остаются прямые переговоры в узких форматах. Однако, Россия массированными ударами по Украине и жесткими штурмовыми действиями на фронте не демонстрирует намерений завершать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Напомним что, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин настаивает, чтобы Украина отказалась от всего восточного Донбасса, отказалась от намерений присоединиться к НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины гарантии безопасности
