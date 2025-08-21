'Есть два формата': Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

Для достижения прогресса возможны двусторонние или трехсторонние переговоры с РФ и США, однако Москва не намерена завершать войну, указывает Зеленский.

Зеленский сделал важное заявление о завершении войны / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Зеленский:

Есть два формата для достижения прогресса в вопросе мира в Украине

Россия не демонстрирует готовности завершать войну

Войну нужно завершать

Единственным реалистичным путем достижения мира остаются прямые переговоры в узких форматах. Однако, Россия массированными ударами по Украине и жесткими штурмовыми действиями на фронте не демонстрирует намерений завершать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, существуют два реальных формата для достижения прогресса на уровне лидеров: двусторонний между Украиной и Россией и трехсторонний с участием Украины, США и России.

Этот вопрос обсуждался в Вашингтоне, а Путин вспоминал о нем во время звонка Президенту Трампу.

Однако сейчас, Зеленский отмечает, что сигналы из России являются неприличными - они пытаются уклониться от необходимости проведения встречи, не желают завершать войну и продолжают массированные атаки и жесткие штурмы на фронте.

"И еще и запускают ракеты по американскому предприятию - как и по многим другим абсолютно гражданским нашим мишеням. Причем совсем рядом с границами Евросоюза и НАТО - российский ударный дрон залетел на территорию Польши. Очень неприятные инциденты с дронами были и на территории Литвы. Это все не является чем-то, знаете, случайным. Это наглость россиян. Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной. Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Путин понимает только силу и давление. Украина делает и будет делать все необходимое для защиты государства и его людей. Президент США справедливо подчеркивает, что это касается не только обороны.

Глава государства отметил, что Украина не уменьшает дипломатических усилий и продолжает контакты с партнерами, чтобы переговоры состоялись и были такими, которые действительно приближают мир.

Какой результат переговоров Зеленского в США - мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат, руководитель Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что на последнюю встречу с Дональдом Трампом Зеленский приехал с определенными "картами в запасе".

По его словам, первой картой была новая украинская ракета "Фламинго". Второй картой стало единство позиций Евросоюза и его лидеров, а также присутствие на встрече премьер-министра Рютте. Поэтому во время встречи в Вашингтоне у Зеленского было больше стратегических рычагов, чем у Трампа.

Огрызко не исключает, что именно эти две "карты" сейчас могут и должны повлиять на ход войны, причем в пользу Украины, а не России.

"Понимая это, Трамп, извините, "соскочил с темы" и теперь говорит, что его цель - посадить Зеленского и Путина за стол переговоров, потому что он не может договариваться за них, и если Зеленский и Путин договорятся, дальше состоится трехсторонняя встреча с Трампом", - напомнил он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с позицией Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к любому формату переговоров с российской стороной, если это будет способствовать завершению войны.

В то же время, как пишет The Washington Post, попытки Путина склонить США на свою сторону в войне против Украины обернулись противоположным результатом - во время встречи с Дональдом Трампом он значительно переоценил свои возможности.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

