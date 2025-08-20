Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

The Washington Post утверждает, что чрезмерная самоуверенность Владимира Путина может стоить ему шанса на выгодную сделку с Дональдом Трампом.

Путин пытался манипулировать Трампом, но почему его план провалился / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ОПУ, скриншот с видео

Кратко:

Путин переоценил свои возможности в попытках склонить США на свою сторону

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС показала решительную поддержку Украины

Белый дом ожидает встречи Путина и Зеленского, но сигналы из Москвы противоречивы

Попытки лидера России Владимира Путина склонить США на свою сторону в войне в Украине дали кардинально противоположные результаты. Путин переоценил свои возможности во время встречи с президентом Трампом. Об этом пишет The Washington Post.

Несмотря на возможность заключения мирного соглашения, Путин не готов к компромиссу. Из-за чрезмерной уверенности в военной победе над Украиной Путин может потерять шанс воспользоваться теплыми отношениями с президентом Дональдом Трампом. В то же время затягивание войны еженедельно приводит к тысячам жертв среди людей и наносит серьезный ущерб экономике России и ее глобальным стратегическим позициям.

После серии саммитов Россия продолжала препятствовать любым мерам, направленным на продвижение мирного процесса, что свидетельствует о том, что Путин не готов двигаться в темпе, предложенном Трампом. По оценкам журналистов, Путин выиграл время и избежал новых санкций США, убедив Трампа отказаться от давления на прекращение огня. Вместо этого Вашингтон согласился добиваться всеобъемлющего мирного соглашения, переговоры по которому могут длиться годы. Это позволяет России продолжать войну, не рискуя попасть под новые жесткие санкции.

Однако дружеская встреча Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами показала, насколько опасной для Путина является решительная европейская поддержка Украины. Саммит в Вашингтоне подчеркнул, что его попытки добиться господства над Украиной и разделить США и Европу не увенчались успехом.

Встреча в Вашингтоне переложила ответственность за следующий шаг в мирных переговорах на Путина. Кроме этого, это разочаровало националистически настроенных российских комментаторов, которые ожидали, что Путин заставит Трампа навязать Украине невыгодную сделку.

"Я не знаю, о чем думают в Кремле. Если целью было манипулировать Трампом в Анкоридже, то, на мой взгляд, у них это не очень получилось", - сказал научный сотрудник Совета по международным отношениям сказал Томас Грэм.

Также Путину не удалось привлечь Трампа к более широкому разговору об экономическом сотрудничестве между Россией и США - "карту", которую он надеялся использовать для склонения американского лидера к своей позиции по войне.

Белый дом сейчас ожидает встречи между Путиным и Зеленским. Однако Россия посылает совсем другие сигналы, что свидетельствует о недоразумении в дискуссиях между Вашингтоном и Москвой.

По словам эксперта, близкого к российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на встречу, поскольку это будет означать "легитимацию украинского политического режима со стороны Москвы, что создаст проблемы". Издание подчеркивает, что российская позиция заключается в том, что встреча может состояться только после наработки условий соглашения, которые для фактически будут означать капитуляцию Украины.

Возможна ли встреча Зеленского с Путиным

Проведение трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина сейчас под большим вопросом. По словам экс-посла Валерия Чалого, Кремль ожидал, что Трамп навяжет Украине свой сценарий, но вмешались европейские лидеры.

"Кажется, что этого не удалось сделать. Теперь вопрос в том, согласятся ли россияне на трехстороннюю встречу в такой консолидированной позиции, которая еще может меняться", - отметил дипломат.

Чалый считает, что если Россия не получит желаемого, она может сорвать переговоры. Поддержка европейских стран станет ключевым фактором для проведения продуктивного диалога.

Встреча Зеленского с Путиным - главное

Как сообщал Главред, 18 августа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В тот день президент Украины Владимир Зеленский находился в Белом доме вместе с лидерами ЕС. Разговор длился около 40 минут, и по его результатам Трамп заявил, что приложит все усилия для организации переговоров между Путиным и Зеленским.

По данным агентства Reuters, двустороннюю встречу Зеленского с Путиным планируют провести в нейтральной стране - это может быть Венгрия или Швейцария.

Трамп планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Подготовка к переговорам уже начата, о чем американский лидер сообщил в социальной сети Truth.

Кроме этого, 18 августа Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве для обсуждения прекращения войны. Зеленский сразу отказался.

Читайте также:

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

