Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

Руслана Заклинская
20 августа 2025, 23:28
222
The Washington Post утверждает, что чрезмерная самоуверенность Владимира Путина может стоить ему шанса на выгодную сделку с Дональдом Трампом.
Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP
Путин пытался манипулировать Трампом, но почему его план провалился / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ОПУ, скриншот с видео

Кратко:

  • Путин переоценил свои возможности в попытках склонить США на свою сторону
  • Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС показала решительную поддержку Украины
  • Белый дом ожидает встречи Путина и Зеленского, но сигналы из Москвы противоречивы

Попытки лидера России Владимира Путина склонить США на свою сторону в войне в Украине дали кардинально противоположные результаты. Путин переоценил свои возможности во время встречи с президентом Трампом. Об этом пишет The Washington Post.

Несмотря на возможность заключения мирного соглашения, Путин не готов к компромиссу. Из-за чрезмерной уверенности в военной победе над Украиной Путин может потерять шанс воспользоваться теплыми отношениями с президентом Дональдом Трампом. В то же время затягивание войны еженедельно приводит к тысячам жертв среди людей и наносит серьезный ущерб экономике России и ее глобальным стратегическим позициям.

видео дня

После серии саммитов Россия продолжала препятствовать любым мерам, направленным на продвижение мирного процесса, что свидетельствует о том, что Путин не готов двигаться в темпе, предложенном Трампом. По оценкам журналистов, Путин выиграл время и избежал новых санкций США, убедив Трампа отказаться от давления на прекращение огня. Вместо этого Вашингтон согласился добиваться всеобъемлющего мирного соглашения, переговоры по которому могут длиться годы. Это позволяет России продолжать войну, не рискуя попасть под новые жесткие санкции.

Однако дружеская встреча Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами показала, насколько опасной для Путина является решительная европейская поддержка Украины. Саммит в Вашингтоне подчеркнул, что его попытки добиться господства над Украиной и разделить США и Европу не увенчались успехом.

Встреча в Вашингтоне переложила ответственность за следующий шаг в мирных переговорах на Путина. Кроме этого, это разочаровало националистически настроенных российских комментаторов, которые ожидали, что Путин заставит Трампа навязать Украине невыгодную сделку.

"Я не знаю, о чем думают в Кремле. Если целью было манипулировать Трампом в Анкоридже, то, на мой взгляд, у них это не очень получилось", - сказал научный сотрудник Совета по международным отношениям сказал Томас Грэм.

Также Путину не удалось привлечь Трампа к более широкому разговору об экономическом сотрудничестве между Россией и США - "карту", которую он надеялся использовать для склонения американского лидера к своей позиции по войне.

Белый дом сейчас ожидает встречи между Путиным и Зеленским. Однако Россия посылает совсем другие сигналы, что свидетельствует о недоразумении в дискуссиях между Вашингтоном и Москвой.

По словам эксперта, близкого к российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на встречу, поскольку это будет означать "легитимацию украинского политического режима со стороны Москвы, что создаст проблемы". Издание подчеркивает, что российская позиция заключается в том, что встреча может состояться только после наработки условий соглашения, которые для фактически будут означать капитуляцию Украины.

Возможна ли встреча Зеленского с Путиным

Проведение трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина сейчас под большим вопросом. По словам экс-посла Валерия Чалого, Кремль ожидал, что Трамп навяжет Украине свой сценарий, но вмешались европейские лидеры.

"Кажется, что этого не удалось сделать. Теперь вопрос в том, согласятся ли россияне на трехстороннюю встречу в такой консолидированной позиции, которая еще может меняться", - отметил дипломат.

Чалый считает, что если Россия не получит желаемого, она может сорвать переговоры. Поддержка европейских стран станет ключевым фактором для проведения продуктивного диалога.

Встреча Зеленского с Путиным - главное

Как сообщал Главред, 18 августа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В тот день президент Украины Владимир Зеленский находился в Белом доме вместе с лидерами ЕС. Разговор длился около 40 минут, и по его результатам Трамп заявил, что приложит все усилия для организации переговоров между Путиным и Зеленским.

По данным агентства Reuters, двустороннюю встречу Зеленского с Путиным планируют провести в нейтральной стране - это может быть Венгрия или Швейцария.

Трамп планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским до конца августа. Подготовка к переговорам уже начата, о чем американский лидер сообщил в социальной сети Truth.

Кроме этого, 18 августа Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве для обсуждения прекращения войны. Зеленский сразу отказался.

Читайте также:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин встреча Зеленского с Путиным война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:28Политика
"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:57Украина
Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:34Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Когда рождаются истинные миллионеры: ТОП-6 дат, ведущих к богатству

Когда рождаются истинные миллионеры: ТОП-6 дат, ведущих к богатству

Последние новости

00:12

Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили дешевле "обычных"

20 августа, среда
23:28

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

22:57

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

Реклама
21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Реклама
19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

Реклама
16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять