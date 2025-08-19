Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

Пока официальной реакции России на возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским не было.

https://glavred.info/world/gde-mozhet-sostoyatsya-vstrecha-zelenskogo-i-putina-smi-nazvali-stranu-10690898.html Ссылка скопирована

Трамп работает над организацией встречи Зеленского с Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Основное:

Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии

Макрон не исключает возможности проведения переговоров двух лидеров в Женеве

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным могут организовать на территории Венгрии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

В материале напомнили, что Трамп начал работать над организацией встречи между Путиным и Зеленским, после которой якобы должна состояться уже трехсторонняя встреча трех президентов.

видео дня

Как сообщил источник в европейской делегации, на который ссылается Reuters, Трамп рассказал европейским лидерам, что именно такую последовательность предложил Путин. В то же время официальной реакции России на возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским пока не было.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в Женеве, передает Euractiv.

"Это будет нейтральная страна - и мы сами этого хотим. Возможно, это будет Швейцария. Я лично выступаю за Женеву или другую страну... Мы сделаем все, чтобы эта двусторонняя встреча состоялась. А тогда цель в том, чтобы до начала сентября мог состояться многосторонний саммит", - сказал Макрон.

Он добавил, что если состоится встреча Путина с Зеленским, а затем и с Трампом, то из этого можно будет сделать вывод, что российский диктатор действительно хочет мира.

Готов ли Путин к встрече с Трампом и Зеленским

В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов вспомнил то, что Путин неоднократно говорил, что не хочет встречаться с Зеленским, считая его нелегитимным президентом. Однако, после саммита на Аляске кое-что изменилось.

"После встречи на Аляске видно, что Путин может симулировать процесс даже втроем. Ему будет неприятно встречаться с Зеленским, но ситуация изменилась. Ранее Путин опасался, что глобальный альянс поддержки Украины сможет давить на него или дать Зеленскому возможность влиять на переговоры", - сказал Морозов.

Он добавил, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен.

"Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один на один - тем более", - подчеркнул философ.

Встреча Зеленского с Путиным - новости по теме

Ранее Главред писал, что Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.

Напомним, Фридрих Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина. Канцлер Германии сомневается, что у Путина хватит смелости прийти на двусторонний саммит.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред