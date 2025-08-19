"Для Украины наступили решающие дни": Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина

Канцлер Германии сомневается, что у Путина хватит смелости прийти на двусторонний саммит.

Зеленский и Путин, вероятно, проведут саммит в течение двух недель / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Главные тезисы Мерца:

Путин и Зеленский могут встретиться в ближайшие две недели

Глава Кремля модет не решиться на двусторонний саммит

Ожидания от переговоров в Белом доме превзошли прогнозы

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина потенциально может состояться в течение двух недель. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции после встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть ощущение, что для Украины наступили решающие дни", - цитирует Мерца Sky news.

При этом немецкий канцлер выразил сомнение, что у Путина хватит смелости прийти на двусторонний саммит с Зеленским.

Комментируя встречу в Белом доме, Мерц подчеркнул, что ожидания от нынешних переговоров не только оправдались, но и превзошли прогнозы. Он также приветствовал заявление Трампа о намерении предоставить Украине гарантии безопасности, подчеркнув, что участие в этом процессе должна принять вся Европа.

Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с РФ

Как заявил президент Украины Зеленский, страна-агрессор РФ предложила сначала провести двустороннюю встречу на уровне лидеров. После этого Кремль хочет провести встречу в трехстороннем формате - с президентом США Трампом. Украина готова к любым вариантам саммита.

"Если Украина будет начинать ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно, справедливые, по прекращению огня и т.д., то у русских появится сто условий с их стороны. Поэтому я считаю, что без каких-либо условий мы должны встретиться и подумать, какое есть развитие этого пути к окончанию войны", - заявил Зеленский по результатам переговоров в Белом доме.

Когда состоятся переговоры лидеров Украины и России, пока что неизвестно.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме - главное

Как писал Главред, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. В Белом доме он провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Сначала была встреча один на один с участием президентов Украины и США, а затем Зеленский и Трамп провели переговоры с европейскими лидерам.

По итогам встречи украинская сторона отвергла любые соглашения, предусматривающие территориальные уступки России, и подчеркнула, что прекращение огня должно быть первым и необходимым шагом на пути к полноценному и длительному миру.

Также во время встречи Дональд Трамп звонил Путину чтобы согласовать вопрос встречи его и Зеленского. По словам президента США, встреча Путина и Зеленского уже готовится.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - оценка эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

