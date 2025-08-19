РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине: Зеленский раскрыл детали

Главные тезисы Зеленского:
- Кремль предложил провести сначала двустороннюю встречу, затем — трёхстороннюю
- Украина готова к любому формату, главное — участие лидеров
- Дата саммита пока не определена
Страна-агрессор Россия предложила сначала провести двустороннюю встречу на уровне лидеров. После этого Кремль хочет провести встречу в трехстороннем формате - с президентом США Дональдом Трампом. О предложении Москвы заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров в Белом доме.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любым вариантам саммита.
"Президент США связался с российской стороной, и проговорил, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю. Мы готовы к любым форматам, на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные и болезненные вопросы", - сказал глава государства.
Зеленский уточнил, что пока не знает никаких деталей двусторонней встречи.
"Мы с президентом США проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. И желание окончания войны - это дипломатическая встреча на уровне лидеров", - добавил он.
Если одна или другая сторона не будет демонстрировать желание встретиться, то Украина просит США действовать соответственно. Речь идет о давлении с американской стороны.
Встреча без предварительных условий
Зеленский считает, что саммит с Путиным должен состояться без каких-либо условий.
"Если Украина будет начинать ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно, справедливые, по прекращению огня и т.д., то у русских появится сто условий с их стороны. Поэтому я считаю, что без каких-либо условий мы должны встретиться и подумать, какое есть развитие этого пути к окончанию войны", - заявил президент.
Даты саммита еще нет
Когда состоятся переговоры лидеров Украины и России, пока что неизвестно.
"Дата не установлена, мы только после этой продуктивной встречи с президентом и другими нашими коллегами, что курс идет на трехстороннюю встречу, и если Россия предложила президенту США сначала двустороннюю встречу, Украина никогда не остановится на пути к миру, Украина готова к любому формату, но на уровне президентов", - заявил Зеленский.
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме - главное
Как писал Главред, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. В Белом доме он провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Сначала была встреча один на один с участием президентов Украины и США, а затем Зеленский и Трамп провели переговоры с европейскими лидерам.
По итогам встречи украинская сторона отвергла любые соглашения, предусматривающие территориальные уступки России, и подчеркнула, что прекращение огня должно быть первым и необходимым шагом на пути к полноценному и длительному миру.
Также во время встречи Дональд Трамп звонил Путину чтобы согласовать вопрос встречи его и Зеленского. По словам президента США, встреча Путина и Зеленского уже готовится.
Во время брифинга Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с главой Кремля Путиным.
Как Путин использует Трампа против Зеленского - мнение эксперта
Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что российский диктатор Путин после встречи на Аляске может "симулировать" саммит втроем - с Зеленским и Трампом.
"Ему будет неприятно встречаться с Зеленским, но ситуация изменилась", - сказал Морозов в интервью Главреду.
По словам эксперта, ранее Путин опасался, что глобальный альянс поддержки Украины сможет давить на него или дать Зеленскому возможность влиять на переговоры.
"Если же в этой встрече участвует Трамп, который фактически выступает посредником и не оказывает давления, то Зеленский на такой встрече не сможет воздействовать на Путина. Такая встреча, скорее всего, не приведет к результату, но позволит Путину "записать" себе еще один успех для внутренней аудитории", - сказал Морозов.
