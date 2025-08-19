Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине: Зеленский раскрыл детали

Анна Ярославская
19 августа 2025, 07:12обновлено 19 августа, 08:15
263
Саммит должен состояться без предварительных условий, считает президент Украины.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский рассказал о будущих переговорах с Путиным / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы Зеленского:

  • Кремль предложил провести сначала двустороннюю встречу, затем — трёхстороннюю
  • Украина готова к любому формату, главное — участие лидеров
  • Дата саммита пока не определена

Страна-агрессор Россия предложила сначала провести двустороннюю встречу на уровне лидеров. После этого Кремль хочет провести встречу в трехстороннем формате - с президентом США Дональдом Трампом. О предложении Москвы заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров в Белом доме.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любым вариантам саммита.

видео дня

"Президент США связался с российской стороной, и проговорил, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю. Мы готовы к любым форматам, на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные и болезненные вопросы", - сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что пока не знает никаких деталей двусторонней встречи.

"Мы с президентом США проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. И желание окончания войны - это дипломатическая встреча на уровне лидеров", - добавил он.

Если одна или другая сторона не будет демонстрировать желание встретиться, то Украина просит США действовать соответственно. Речь идет о давлении с американской стороны.

Встреча без предварительных условий

Зеленский считает, что саммит с Путиным должен состояться без каких-либо условий.

"Если Украина будет начинать ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно, справедливые, по прекращению огня и т.д., то у русских появится сто условий с их стороны. Поэтому я считаю, что без каких-либо условий мы должны встретиться и подумать, какое есть развитие этого пути к окончанию войны", - заявил президент.

Даты саммита еще нет

Когда состоятся переговоры лидеров Украины и России, пока что неизвестно.

"Дата не установлена, мы только после этой продуктивной встречи с президентом и другими нашими коллегами, что курс идет на трехстороннюю встречу, и если Россия предложила президенту США сначала двустороннюю встречу, Украина никогда не остановится на пути к миру, Украина готова к любому формату, но на уровне президентов", - заявил Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме - главное

Как писал Главред, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. В Белом доме он провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Сначала была встреча один на один с участием президентов Украины и США, а затем Зеленский и Трамп провели переговоры с европейскими лидерам.

По итогам встречи украинская сторона отвергла любые соглашения, предусматривающие территориальные уступки России, и подчеркнула, что прекращение огня должно быть первым и необходимым шагом на пути к полноценному и длительному миру.

Также во время встречи Дональд Трамп звонил Путину чтобы согласовать вопрос встречи его и Зеленского. По словам президента США, встреча Путина и Зеленского уже готовится.

Во время брифинга Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с главой Кремля Путиным.

Как Путин использует Трампа против Зеленского - мнение эксперта

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что российский диктатор Путин после встречи на Аляске может "симулировать" саммит втроем - с Зеленским и Трампом.

"Ему будет неприятно встречаться с Зеленским, но ситуация изменилась", - сказал Морозов в интервью Главреду.

По словам эксперта, ранее Путин опасался, что глобальный альянс поддержки Украины сможет давить на него или дать Зеленскому возможность влиять на переговоры.

"Если же в этой встрече участвует Трамп, который фактически выступает посредником и не оказывает давления, то Зеленский на такой встрече не сможет воздействовать на Путина. Такая встреча, скорее всего, не приведет к результату, но позволит Путину "записать" себе еще один успех для внутренней аудитории", - сказал Морозов.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры Зеленский и союзники в Вашингтоне
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые грабли

Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые грабли

08:10Мнения
РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

08:08Украина
"Для Украины наступили решающие дни": Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина

"Для Украины наступили решающие дни": Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина

08:02Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Последние новости

08:10

Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые грабли

08:08

РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

08:02

"Для Украины наступили решающие дни": Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина

07:12

РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине: Зеленский раскрыл детали

06:45

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: вспыхнул пожар

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
05:25

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивленыВидео

04:30

Тест на острое зрение: только гений найдет три отличия на изображении

04:02

Когда Путин остановит войну - два варианта, которые могут перевернуть ситуацию

03:35

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Реклама
02:48

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

02:17

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

02:10

Саммит на троих: эксперт объяснил, как Путин использует Трампа против ЗеленскогоВидео

01:47

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

01:30

"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

01:09

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

00:52

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:36

"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом домеВидео

00:07

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

18 августа, понедельник
23:16

Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

22:59

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

Реклама
22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - ТрампВидео

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

21:17

"На паузе": СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

20:25

Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

20:07

Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

Реклама
18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять