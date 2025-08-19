Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

Читайте в матерале:
- Как Украина сотрудничает с США в производстве дронов
- Почему Киев отказывается от предложений Кремля
- Какие шаги предпринимает Украина для укрепления обороны
Киев планирует значительно укрепить свои оборонные возможности, приобретя не менее 10 систем противоракетной обороны Patriot, а также другое современное вооружение, сообщает Financial Times.
Масштабное сотрудничество с США
Кроме того, Украина намерена подписать с США масштабный контракт на сумму 50 миллиардов долларов для совместного производства дронов с участием украинских оборонных компаний. Это является частью стратегии страны на долгосрочное укрепление оборонного потенциала и развития собственной военной промышленности.
Позиция Киева относительно мира
Украинская сторона отвергает любые соглашения, предусматривающие территориальные уступки России, и подчеркивает:
"Прекращение огня должно быть первым и необходимым шагом на пути к полноценному и длительному миру". Киев продолжает отстаивать сохранение территориальной целостности и контроль над всеми захваченными районами.
Отказ от предложений Кремля
Издание пишет, что Украина не примет предложение президента РФ Владимира Путина, озвученное во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Оно предусматривало замораживание линии фронта в обмен на отвод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, что Киев категорически отклоняет.
Таким образом, Украина продолжает настаивать на комплексном и справедливом урегулировании конфликта, ориентированном на восстановление полного суверенитета и обеспечение устойчивого мира. Усиление военного сотрудничества с партнерами, особенно с США, рассматривается как ключевой шаг в достижении этих целей.
Оценка экспертов
Эксперт отмечает, что встреча Трампа и Путина 15 августа 2025 года на Аляскелишь подтвердила неприемлемость позиции Кремля. Российский президент фактически выдвинул ультиматум - передать Донбасс в обмен на прекращение огня, пообещав взамен какие-то "гарантии безопасности" по аналогии с пятой статьей НАТО.
Такой подход свидетельствует, что Москва не готова к настоящему миру, а стремится навязать Украине условия капитуляции. Именно поэтому Киев отвергает подобные предложения и делает ставку на усиление собственной обороноспособности и реальную поддержку партнеров.
Встреча Зеленского и Трампа - главные новости:
Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.
Кроме того, Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и его команда участвуют в проработке потенциальных гарантий безопасности для Украины, сообщил CNN источник, знакомый с планом.
Также Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Сам Трамп в своей соцсети Truth написал, что уже начал подготовку к переговорам между президентом Путиным и президентом Зеленским.
Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
