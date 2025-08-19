Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

Тарас Сидоржевский
19 августа 2025, 01:47
10
Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.
Зеленский, Путин, Трамп
Трамп хочет усадить Зеленского и Путина за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Сам Трамп в своей соцсети Truth написал, что уже начал подготовку к переговорам между президентом Путиным и президентом Зеленским.

"Я провёл очень хорошую встречу с уважаемыми гостями - президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджа Мелони, премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме, после чего прошла ещё одна встреча в Овальном кабинете", - написал Трамп после встречи.

видео дня

Президент США сообщил, что во время встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены европейскими странами в координации с Соединёнными Штатами Америки.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к переговорам между президентом Путиным и президентом Зеленским, место которых будет определено позже. После этой встречи мы проведём трёхсторонние переговоры (Trilat) с участием обоих президентов и меня самого", - написал Трамп.

Звонок Путину на 40 минут

Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и Зеленским для звонка Путину, сообщил Bild. Позднее российские СМИ подтвердили факт разговора, а помощник российского диктатора Ушаков сообщил, что Путин и Трамп общались 40 минут.

Трамп проинформировал Путина о только что завершившихся переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран, также они обсудили идею повысить уровень прямых российско-украинских переговоров.

Итоги встречи: никаких уступок территорий

Киев не примет никаких соглашений, подразумевающих территориальные уступки в пользу России, и настаивает на прекращении огня в качестве первого шага к полному мирному соглашению, говорится в документе, составленном властями Украины, сообщил источник Financial Times.

Сообщается, что Украина отвергает предложение заморозить линию фронта в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, поскольку это создаст основу для дальнейшего быстрого продвижения российских войск к городу Днепр и позволит Путину достичь целей агрессии другими способами.

Мирное соглашение можно достичь без перемирия, считает Дональд Трамп. По словам главы США, ему уже удавалось достичь соглашение в подобных условиях.

Больше новостей из Вашингтона:

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Зеленский и союзники в Вашингтоне
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

01:47Политика
Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

01:09Война
CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:52Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Последние новости

02:17

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

02:10

Саммит на троих: эксперт объяснил, как Путин использует Трампа против ЗеленскогоВидео

01:47

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

01:30

"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

01:09

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
00:52

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:36

"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом домеВидео

00:07

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

18 августа, понедельник
23:16

Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

Реклама
22:59

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - ТрампВидео

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

21:17

"На паузе": СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

Реклама
20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

20:25

Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

20:07

Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

Реклама
17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракетеВидео

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять