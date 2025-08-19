Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

Дональд Трамп после встречи в Вашингтоне заявил, что уже начал готовить прямые переговоры Зеленского и Путина.

https://glavred.info/politics/vstrecha-zelenskogo-i-putina-uzhe-gotovitsya-tramp-10690835.html Ссылка скопирована

Трамп хочет усадить Зеленского и Путина за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Сам Трамп в своей соцсети Truth написал, что уже начал подготовку к переговорам между президентом Путиным и президентом Зеленским.

"Я провёл очень хорошую встречу с уважаемыми гостями - президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Италии Джорджа Мелони, премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме, после чего прошла ещё одна встреча в Овальном кабинете", - написал Трамп после встречи.

видео дня

Президент США сообщил, что во время встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены европейскими странами в координации с Соединёнными Штатами Америки.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к переговорам между президентом Путиным и президентом Зеленским, место которых будет определено позже. После этой встречи мы проведём трёхсторонние переговоры (Trilat) с участием обоих президентов и меня самого", - написал Трамп.

Звонок Путину на 40 минут

Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и Зеленским для звонка Путину, сообщил Bild. Позднее российские СМИ подтвердили факт разговора, а помощник российского диктатора Ушаков сообщил, что Путин и Трамп общались 40 минут.

Трамп проинформировал Путина о только что завершившихся переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран, также они обсудили идею повысить уровень прямых российско-украинских переговоров.

Итоги встречи: никаких уступок территорий

Киев не примет никаких соглашений, подразумевающих территориальные уступки в пользу России, и настаивает на прекращении огня в качестве первого шага к полному мирному соглашению, говорится в документе, составленном властями Украины, сообщил источник Financial Times.

Сообщается, что Украина отвергает предложение заморозить линию фронта в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, поскольку это создаст основу для дальнейшего быстрого продвижения российских войск к городу Днепр и позволит Путину достичь целей агрессии другими способами.

Мирное соглашение можно достичь без перемирия, считает Дональд Трамп. По словам главы США, ему уже удавалось достичь соглашение в подобных условиях.

Больше новостей из Вашингтона:

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред