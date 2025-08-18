Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

В Овальном кабинете начались переговоры украинской и американской команд.

Встреча Трампа и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Трамп лично встретил Зеленский, после чего начались переговоры в Овальном кабинете.

Существенный прогресс в мирных усилиях

Президент США поздравил Владимира Зеленского и отметил, что Америка любит украинцев. Он подчеркнул, что в мирных усилиях виден "существенный прогресс".

"Мы провели много хороших дискуссий и много хороших переговоров, и я думаю, что достигается прогресс, очень существенный прогресс во многих отношениях ... Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России. И я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то получится", - сказал Трамп.

В то же время Зеленский поблагодарил Трампа за личные усилия по прекращению войны.

