Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

- Украина не отдаст России свои территории
- Передача территорий невозможна
Украина не отдаст свои территории главе страны-оккупанта Владимиру Путину. Это невозможно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Fox News, 18 августа, перед встречей с Трампом сказал, что отдать России украинские территории невозможно.
"В преддверии встречи с Трампом Зеленский заявил, что отдать территории России будет "невозможно", - процитировали журналисты слова президента Украины.
Что говорит эксперт
Хороших вариантов для Украины на встрече Зеленского и Трампа не будет, считает политолог Андрей Золотарев.
По его мнению, лучше, если эта встреча закончится и вовсе отсутствием договоренностей.
"Судя по тому, что представляют собой плохой и катастрофический варианты, которыми может закончиться встреча в Вашингтоне, для Украины будет лучше, если встреча не завершится ничем. Вероятность этого существует, но последствия для нас также будут неблагоприятными: минус финансовая поддержка, минус военная помощь, минус разведывательная информация США. Эти последствия будут неизбежно в случае безрезультатных переговоров", - подчеркнул Золотарев.
Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:
Как сообщал Главред, Зеленский и Трамп встретятся в понедельник, 18 августа. Встреча запланирована в 20:15 по Киеву. Лидеры Украины и США должны обсудить возможности заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе, написали журналисты SkyNews. По их данным, американские дипломаты сказали своим коллегам в Европе, что нужно быть готовыми к таким переговорам. Где конкретно состоится встреча, пока неизвестно.
Трамп перед встречей с Зеленским жестко заявил, что ему, мол, не нужны советы, и он остановит войну в Украине. Так он ответил на публикации американских СМИ с критикой своей политики по вопросам урегулирования войны.
"Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", - добавил американский президент.
