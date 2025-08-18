Укр
Читать на украинском
Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

Андрей Ганчук
18 августа 2025, 17:52обновлено 18 августа, 19:01
Украина не собирается сдавать свои территории, сказал Владимир Зеленский.
Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции
Зеленский отверг "территориальные уступки" в пользу России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Главное:

  • Украина не отдаст России свои территории
  • Передача территорий невозможна

Украина не отдаст свои территории главе страны-оккупанта Владимиру Путину. Это невозможно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Fox News, 18 августа, перед встречей с Трампом сказал, что отдать России украинские территории невозможно.

видео дня

"В преддверии встречи с Трампом Зеленский заявил, что отдать территории России будет "невозможно", - процитировали журналисты слова президента Украины.

Что говорит эксперт

Хороших вариантов для Украины на встрече Зеленского и Трампа не будет, считает политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, лучше, если эта встреча закончится и вовсе отсутствием договоренностей.

"Судя по тому, что представляют собой плохой и катастрофический варианты, которыми может закончиться встреча в Вашингтоне, для Украины будет лучше, если встреча не завершится ничем. Вероятность этого существует, но последствия для нас также будут неблагоприятными: минус финансовая поддержка, минус военная помощь, минус разведывательная информация США. Эти последствия будут неизбежно в случае безрезультатных переговоров", - подчеркнул Золотарев.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, Зеленский и Трамп встретятся в понедельник, 18 августа. Встреча запланирована в 20:15 по Киеву. Лидеры Украины и США должны обсудить возможности заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе, написали журналисты SkyNews. По их данным, американские дипломаты сказали своим коллегам в Европе, что нужно быть готовыми к таким переговорам. Где конкретно состоится встреча, пока неизвестно.

Трамп перед встречей с Зеленским жестко заявил, что ему, мол, не нужны советы, и он остановит войну в Украине. Так он ответил на публикации американских СМИ с критикой своей политики по вопросам урегулирования войны.

"Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить", - добавил американский президент.

Другие новости:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США/

Владимир Зеленский оккупированные территории Дональд Трамп встреча Зеленского и Трампа
