Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

Президент Украины после встречи с Трампом в США рассказал о ключевых результатах переговоров.

Зеленский дал брифинг украинским журналистам / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с Дональдом Трампом в США, которую назвал лучшей из всех предыдущих.

"Вопрос территорий - у нас была долгая беседа об этом. Они подготовились с картой, хотя и у нас была своя. Нельзя говорить, что оккупирована такая большая часть из-за того, что у русских сильная армия. Такие моменты возможны, чтобы президент США понимал, что происходит в реальности. Такие вещи - у меня впервые была такая возможность говорить об этом с президентом США и его командой и показать эти метры, залитые кровью наших людей. Мне кажется, что президент услышал (...) Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным...", - заявил президент.

По словам Зеленского, во время переговоров в Вашингтоне стороны подробно обсуждали карту с отображением контроля над украинскими территориями.

Отдельно Зеленский отметил, что обсуждал с Трампом возможность привлечения "коалиции желающих" из более чем 30 стран для помощи Украине.

"Кто-то может предоставить контингент, кто-то - финансовую поддержку, кто-то - помощь по морю или воздуху. Давайте подождем", - пояснил глава государства.

Встреча с Путиным без всяких условий

Относительно возможного мирного процесса, Зеленский заявил, что США и Украина согласились: все стороны должны продемонстрировать реальное желание окончания войны.

"С США мы проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. Это дипломатическая встреча на уровне лидеров. Если ни одна сторона не будет демонстрировать такого желания, то мы будем соответственно действовать", - заявил он.

Также, по его словам, обсуждалась перспектива встречи с участием России. Зеленский подтвердил, что Трамп контактировал с Москвой для согласования возможных шагов.

"Сначала россияне предлагали двусторонний формат, потом трехсторонний. Мы готовы к любым форматам (...) Если мы будем выдвигать какие-то условия по встрече, у россиян появится сто условий с их стороны", - заявил президент.

Почему Путин пошел на переговоры: мнение эксперта

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Путин стремится закрепить контроль над оккупированными территориями через мирное соглашение.

Мусиенко отметил, что Россия избегает формулировки "прекращение огня", ведь для Кремля это лишь временный шаг без юридического закрепления оккупации.

"Прекращение огня - это временная мера, замораживание конфликта. А дальше мы, возможно, освободим эти территории военным путем, или произойдут потрясения в России, чего тоже нельзя исключать", - отметил военный.

"Большая встреча" в Белом доме

Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. После этого состоялись переговоры в более широком формате с участием лидеров Европы.

По итогам встречи украинская сторона отвергла любые соглашения, предусматривающие территориальные уступки России, и подчеркнула, что прекращение огня должно быть первым и необходимым шагом на пути к полноценному и длительному миру.

Также во время встречи Дональд Трамп звонил Путину чтобы согласовать вопрос встречи его и Зеленского.

