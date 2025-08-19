Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

Тарас Сидоржевский
19 августа 2025, 02:48
24
Президент Украины после встречи с Трампом в США рассказал о ключевых результатах переговоров.
Зеленский
Зеленский дал брифинг украинским журналистам / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с Дональдом Трампом в США, которую назвал лучшей из всех предыдущих.

"Вопрос территорий - у нас была долгая беседа об этом. Они подготовились с картой, хотя и у нас была своя. Нельзя говорить, что оккупирована такая большая часть из-за того, что у русских сильная армия. Такие моменты возможны, чтобы президент США понимал, что происходит в реальности. Такие вещи - у меня впервые была такая возможность говорить об этом с президентом США и его командой и показать эти метры, залитые кровью наших людей. Мне кажется, что президент услышал (...) Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным...", - заявил президент.

По словам Зеленского, во время переговоров в Вашингтоне стороны подробно обсуждали карту с отображением контроля над украинскими территориями.

видео дня

Отдельно Зеленский отметил, что обсуждал с Трампом возможность привлечения "коалиции желающих" из более чем 30 стран для помощи Украине.

"Кто-то может предоставить контингент, кто-то - финансовую поддержку, кто-то - помощь по морю или воздуху. Давайте подождем", - пояснил глава государства.

Встреча с Путиным без всяких условий

Относительно возможного мирного процесса, Зеленский заявил, что США и Украина согласились: все стороны должны продемонстрировать реальное желание окончания войны.

"С США мы проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. Это дипломатическая встреча на уровне лидеров. Если ни одна сторона не будет демонстрировать такого желания, то мы будем соответственно действовать", - заявил он.

Также, по его словам, обсуждалась перспектива встречи с участием России. Зеленский подтвердил, что Трамп контактировал с Москвой для согласования возможных шагов.

"Сначала россияне предлагали двусторонний формат, потом трехсторонний. Мы готовы к любым форматам (...) Если мы будем выдвигать какие-то условия по встрече, у россиян появится сто условий с их стороны", - заявил президент.

Почему Путин пошел на переговоры: мнение эксперта

Военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Путин стремится закрепить контроль над оккупированными территориями через мирное соглашение.

Мусиенко отметил, что Россия избегает формулировки "прекращение огня", ведь для Кремля это лишь временный шаг без юридического закрепления оккупации.

"Прекращение огня - это временная мера, замораживание конфликта. А дальше мы, возможно, освободим эти территории военным путем, или произойдут потрясения в России, чего тоже нельзя исключать", - отметил военный.

"Большая встреча" в Белом доме

Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. После этого состоялись переговоры в более широком формате с участием лидеров Европы.

По итогам встречи украинская сторона отвергла любые соглашения, предусматривающие территориальные уступки России, и подчеркнула, что прекращение огня должно быть первым и необходимым шагом на пути к полноценному и длительному миру.

Также во время встречи Дональд Трамп звонил Путину чтобы согласовать вопрос встречи его и Зеленского.

Больше новостей о встрече в Вашингтоне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Зеленский и союзники в Вашингтоне
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

02:48Политика
Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

01:47Политика
Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

01:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Последние новости

03:35

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

02:48

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

02:17

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

02:10

Саммит на троих: эксперт объяснил, как Путин использует Трампа против ЗеленскогоВидео

01:47

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
01:30

"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

01:09

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

00:52

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:36

"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом домеВидео

Реклама
00:07

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

18 августа, понедельник
23:16

Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

22:59

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - ТрампВидео

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

21:17

"На паузе": СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

Реклама
20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

20:25

Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

20:07

Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

Реклама
17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракетеВидео

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять