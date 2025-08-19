"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом доме

Что известно:
- Трамп провел переговоры в Белом доме
- Трамп оконфузился и забыл, как выглядит президент Финляндии
Президент США Дональд Трамп провел важные переговоры в Белом доме, на которых присутствовали президент Украины и другие европейские лидеры. Прямо за столом переговоров Трамп внезапно оконфузился. По его лицу было понятно, что он чувствует себя неловко. Видео с этим моментом уже разлетелось в Сети.
Трамп хотел обратиться к президенту Финляндии Александру Стуббу, однако не смог его найти несмотря на то, что он сидел прямо напротив Трампа.
Их забавный разговор попал на видео:
"- Президнет Стубб из Финляндии. Он где-то... где-то среди нас..., - растерянно ищет глазами лидера Финляндии Трамп.
- Я вот здесь, - невозмутимо говорит Стубб.
- Вы выглядите лучше, чем когда-либо, - отшутился Трамп".
Смотрите видео с конфузом Трампа:
Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:
Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.
Соглашения о мире можно достичь без перемирия, предположил Трамп. По его словам, возможен сценарий, при котором будут идти договоренности о соглашении параллельно боевым действиям.
Украина получит "очень хорошие" гарантии безопасности, уверяет Дональд Трамп. Однако он выступил против интеграции Киева в НАТО.
