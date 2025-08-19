Укр
Мирное соглашение между Украиной и РФ: у Трампа назвали главное условие

Алексей Тесля
19 августа 2025, 09:16
Любая мирная инициатива предполагает взаимные уступки, говорит Марко Рубио.
Рубио отказался называть Путина военным преступником
Марко Рубио прокомментировал перспективы мирного соглашения Украины с РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное:

  • Стороны неизбежно будут вынуждены идти на компромиссы
  • Мирная инициатива предполагает взаимные уступки

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией обе стороны неизбежно будут вынуждены идти на компромиссы.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что ни одна из сторон не получит полного удовлетворения от условий договорённости.

По его словам, любая мирная инициатива предполагает взаимные уступки: каждая сторона должна быть готова как к получению определённых выгод, так и к потерям.

"Никто не выйдет из этого конфликта с результатом в 100% в свою пользу. Придётся чем-то поступиться", — пояснил Рубио.

Гарантии безопасности для Украины: позиция США

Генерал Дэн Кейн, возглавляющий Объединённый комитет начальников штабов, вместе со своей командой принимает участие в разработке возможных механизмов предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом сообщил источник CNN, осведомлённый о ходе подготовки.

По его словам, подобные переговоры также ведутся в ряде европейских стран. Однако конкретные аспекты того, каким образом США могут быть вовлечены в будущий договор, пока не обнародованы.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с Трампом. Трамп заявил, что существует "разумный шанс" на завершение войны в Украине, если состоится трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев планирует значительно укрепить свои оборонные возможности, приобретя не менее 10 систем противоракетной обороны Patriot, а также другое современное вооружение, Украинская сторона отвергает любые соглашения, предусматривающие территориальные уступки России.

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что тема оккупированных территорий станет предметом его потенциального разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с Дональдом Трампом в США, которую назвал лучшей из всех предыдущих.

Больше новостей:

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

