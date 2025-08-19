В РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах, - ISW

В отчете отмечается, что рост финансовых проблем ослабит способность России формировать боеспособную армию.

Набор в российскую армию замедляется / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Главные выводы ISW:

Россия вынуждена искать другие способы финансирования рекрутинга для войны в Украине

Кремль превысил выделенный на 2025 год федеральный бюджет на выплаты по контрактам

Рост финансовых проблем ухудшит способность РФ формировать вооруженные силы

Из-за финансовых ограничений Россия вынуждена искать альтернативные способы обеспечения выплат новобранцам, которые подписывают контракты для участия в войне против Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на публикацию "Важных историй" от 18 августа.

По данным расследователей, во втором квартале 2025 года количество подписанных контрактов с российскими военнослужащими упало до минимального уровня за последние два года. В частности, Минобороны РФ выплатило премии 37,9 тысячи человек, тогда как в тот же период 2024 года финансовую поддержку получили 92,8 тысячи новобранцев.

Ранее ISW сообщал, что Кремль еще до лета превысил лимит в 30 млрд рублей ($381,5 млн), заложенный на 2025 год для рекрутинга, и был вынужден увеличить финансирование до 35,8 млрд рублей ($455,3 млн).

Несмотря на это, российские власти заявляют, что темпы набора остаются высокими. Так, по словам Дмитрия Медведева, до 2 июля 2025 года было подписано более 210 тысяч контрактов, что значительно превышает официальные бюджетные показатели. "Важные истории" указывают, что реальное количество новых контрактов составляет около 191 тысячи, но они финансируются уже не только из федерального бюджета, но и за счет региональных средств.

Аналитики ISW отмечают: российские власти пытаются компенсировать нехватку финансов путем неформального набора, предложений иностранцам и перекладывания расходов на региональные бюджеты. Это, по их мнению, является попыткой замаскировать тот факт, что ресурсы федерального бюджета РФ истощаются и уже не способны поддерживать долгосрочные мобилизационные программы без ущерба для других сфер.

"Рост финансовых вызовов, вероятно, ухудшит общее состояние российского аппарата формирования вооруженных сил", - заявили в ISW.

Если же Запад введет новые санкции против российских нефтяных доходов, ситуация может еще больше обостриться и ограничить возможности Кремля вести войну в Украине в перспективе.

Экономика России - что известно о ситуации

Как ранее сообщал Главред, экономика России сейчас держится на трех основных элементах: нефтяные доходы, остатки финансовых резервов и инерция, которая не позволяет ей обвалиться мгновенно. По словам экономиста Виталия Шапрана, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году российская экономика имела определенный запас прочности, но сейчас он уже иссяк.

Также экономист заявил, что Кремлю грозит нефтяной удар. На фоне давления западных стран на Индию, уменьшение объемов закупок Китаем и планов ОПЕК+ увеличить добычу нефти, Кремль может столкнуться с серьезным падением доходов от продажи "черного золота".

По мнению экономиста Виталия Шапрана, даже усиление давления со стороны США не заставит Индию полностью отказаться от российской нефти. Причиной этого является то, что в стране останутся частные компании, которые помогают России обходить санкции. Он озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

