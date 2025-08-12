Укр
Читать на украинском
"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет Россию

Алёна Воронина
12 августа 2025, 16:15
1273
Сейчас война финансируется за счет ухудшения внутренней ситуации в России. Это вызывает вопросы у местных элит и региональных представителей власти.
путин, кремль
Запас прочности экономики РФ подошел к концу, отмечает Шапран/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин из видео

Основные тезисы Шапрана:

  • Экономика РФ сейчас держится на нефти, остатках резервов и инерции
  • Война финансируется за счет ухудшения внутренней ситуации в России
  • Ситуация с экономикой в РФ очень сложная, это вызывает вопросы у местных элит

Экономика страны-агрессора России сейчас держится на нефти, остатках резервов и на инерции. Экономические процессы имеют инерционную основу - экономика не может рухнуть за один день. Резкий обвал - это уже следствие острого кризиса.

Российская экономика имела в начале вторжения в 2022 году определенный запас прочности, сейчас он подошел к концу. Об этом сказал экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран в интервью Главреду.

видео дня

"То, что мы наблюдаем примерно с начала этого года, - война финансируется за счет ухудшения внутренней ситуации в России. Это вызывает вопросы у местных элит и региональных представителей власти, которые там избираются", - отметил он.

Шапран отметил, что если почитать российские местные медиа, то видно, что ситуация очень сложная.

"К сожалению, до нас доходит лишь эхо пропаганды со стороны прокремлевских медиа. Но даже у них периодически появляется правда, которую скрыть просто невозможно. Потому что есть статистика, которую не подделать, есть отраслевые ассоциации - от металлургов до аграриев, - которые рассказывают правду о состоянии дел в своих сферах. Поэтому, когда я слышу позитивные оценки, мол, у них все хорошо, налоги растут и так далее, - понимаю, что это достигается выборочным выдергиванием отдельных данных из негативного ряда и их неправильной интерпретацией", - сказал экономист.

Смотрите видео интервью Виталия Шапрана Главреду о состоянии российской экономики:

Ситуация с экономикой России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, по какой причине в России начнется "дворцовый переворот". Из-за одного решения Трампа в России очень динамично будут развиваться крайне негативные экономические процессы.

Также ранее сообщалось, что МВФ дал мрачный прогноз по экономике России. "Бум военного времени" в России идет на спад, несмотря на то, что стране удалось избежать экономического краха после вторжения в Украину.

Напомним, дипломат Владимир Огрызко отмечал, что если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть. По мнению Огрызко, могут наступить непоправимые изменения в структуре самой экономики - об этом уже открыто пишут сами российские экономисты.

Читайте также:

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

