Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельно

Мало кому известен настоящий перевод этих слов на украинский язык.

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать на украинском языке "утренник" и "транжир"

Как перевести на украинский слова "толковый" и "бред"

Многие украинцы время от времени делают ошибки при употреблении тех или иных слов нашего языка. Также часто бывают случаи, когда мы употребляем русизмы или суржик вместо исконно украинских слов и даже не замечаем этого.

Например, нельзя употреблять слово "толковий". Если мы говорим о человеке, то вместо слова "толковий" нужно говорить "метикуватий" или "тямущий". Неправильное словосочетание "толковый словарь" следует заменить на "тлумачний словник", а "толковий виклад" на "доладний виклад". Об этом рассказала украинский филолог Алина Острожская.

Также она объяснила, что нельзя использовать слово "утреник" - его следует заменить словами "святранок" или "ранковичок".

"И, кстати, "бред" - это "маячня", "маячіння", "бридня", "нісенітниці", "дурниці", "безглуздя", более того – "казна-що, "чортзна-що, "чортибатька-що", а еще – "химині кури". А "транжир" – "тринкало" или "марнотратець", - пояснила филолог.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "утренник" и "транжир":

Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

