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Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко

Виталий Кирсанов
1 августа 2025, 14:16
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По мнению Огрызко, могут наступить непоправимые изменения в структуре самой экономики - об этом уже открыто пишут сами российские экономисты.
Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть
Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Что сказал Владимир Огрызко:

  • Россияне никогда не жили роскошно и богато
  • Путин будет и дальше финансировать войну по полной
  • Когда экономика перестает работать, запускаются процессы саморазрушения

Если российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну, то РФ вернется к состоянию предсмертного СССР, когда гражданская экономика просто может рухнуть. Такое мнение в интервью Главреду выразил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Когда мы говорим о россиянах, мы должны понимать, что это популяция со специфическим характером и менталитетом. Они никогда не жили роскошно, богато, поэтому, если на полках магазинов вместо трех видов кефира останется один, - принципиального значения это для них не будет иметь. Они готовы терпеть ради мифического "величия". Так что ждать какого-то бунта, который все вокруг сметет, - было бы наивно", - считает Огрызко.

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При этом, по его мнению, другое дело - это негативные последствия для той части экономики, которая ориентирована на мирную жизнь.

"Путин, судя по всему, будет и дальше финансировать войну по полной, хоть публично и говорит о сокращении расходов. Но у него есть множество скрытых статей, через которые это финансирование можно не только сохранять, но и наращивать", - отмечает эксперт.

По его мнению, если Дональд Трамп в течение следующих десяти дней все-таки введет санкции в отношении РФ, то могут наступить непоправимые изменения в структуре самой экономики - об этом уже открыто пишут сами российские экономисты.

"Гражданская экономика просто может рухнуть, потому что не будет инструментов, чтобы удержать ее на плаву. Простой пример - строительство. Отрасль остановилась. Застройщики взяли кредиты в банках, что-то построили, но продать не могут. Потому что у населения, кроме тех 20%, которые "живут на войне", денег нет. Дома не продаются, кредиты не возвращаются, а банки начинают задумываться, как действовать дальше. То есть сразу снижается активность этих банков - без возврата кредитов они не могут кредитовать другие отрасли, и запускается цепная реакция угасания экономической активности", - говорит он.

По словам Огрызко, в угольной, металлургической отраслях, автомобилестроении, авиации, сельском хозяйстве активность практически на нуле.

"Идет сворачивание производства, увольнение работников, перевод их на неполную рабочую неделю, конечно, без надлежащей оплаты. Начинается процесс экономического замирания. Это может означать, что Россия вернется к состоянию предсмертного СССР - когда гражданская экономика остановилась и произошел развал системы. Если ситуация пойдет именно таким путем - а санкции и внешние давления этому способствуют - то у России просто не останется перспектив. Попытки "загладить" ситуацию снижением учетной ставки на 1-2% ничего не изменят. Это уже не тот масштаб. Если так будет продолжаться дальше - ресурсов у России не будет даже для элементарного воспроизводства, не говоря уже о росте", - говорит эксперт.

По его мнению, именно такая картина ждет Россию, если Путин будет продолжать войну.

"А когда экономика перестает работать, запускаются процессы саморазрушения. И тогда каждая область, каждая национальная республика начинает задумываться: "А может, мне стоит ввести пошлины на своих границах?", "Может, не стоит все отправлять в Москву, а торговать самостоятельно?". И это уже путь к дезинтеграции, упадку, распаду", - добавляет он.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду:

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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