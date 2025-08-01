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"Болезненный удар": как санкции США могут повлиять на бизнес в КНР, Индии и Бразилии

Анна Ярославская
1 августа 2025, 13:09
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Вряд ли кто-то рискнет продолжать сотрудничество с Россией, если это будет означать обструкцию и включение в черные списки.
Владимир Огрызко, Путин, флаг Китая
Владимир Огрызко считает, что санкции США нанесут удар по покупателям нефти из РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Китай может проигнорировать санкции США
  • Бизнесмены из Индии, Турции и Бразилии почувствую угрозу
  • Бюджет РФ не получит несколько десятков миллиардов

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко оценил, как американские санкции могут повлиять на Китай и другие страны, которые покупают российскую нефть.

По его словам, Китай может проигнорировать санкции США. Но если речь идет о точечных санкциях против отдельных китайских фирм - а также против их руководства - то это может быть довольно болезненным ударом.

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"Такая компания фактически выводится с рынка. Ее, конечно, можно переименовать, но люди остаются теми же. И это может стать настоящим ударом по китайскому бизнесу", - сказал Огрызко в интервью Главреду.

При этом официальный Пекин, безусловно, будет протестовать против санкций и говорить о нарушении международного права.

"Но конкретные исполнители санкций все равно будут страдать. Поэтому я думаю, что в некоторых случаях это может привести даже к своеобразной самоцензуре - когда фирмы, которые до сих пор занимались торговлей российской нефтью, просто примут решение больше этим не заниматься", - считает Огрызко.

Поскольку Китай является авторитарной системой, то там всегда можно найти рычаги влияния на бизнес. Но даже несмотря на это, такие санкции как минимум могут несколько ослабить ситуацию.

Санкции США также могут коснуться по крайней мере трех стран, которые покупают российскую нефть. Это Индия, Турция и Бразилия. Тут бизнесмены реально будут чувствовать угрозу.

"Вряд ли кто-то рискнет продолжать сотрудничество с Россией, если это будет означать обструкцию и включение в черные списки. Так что в этом контексте результат все-таки будет. Возможно, не настолько полный, как на это надеются, но даже если мы сможем оттянуть поступления в российский бюджет на несколько десятков миллиардов, - это уже позитив. Это также удар по их устойчивости, которой теперь практически уже нет", - резюмировал Огрызко.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду:

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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