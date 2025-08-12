"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 миллионов артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года.

https://glavred.info/ukraine/realnoe-izmenenie-na-pole-boya-sibiga-rasskazal-kak-rabotaet-cheshskaya-iniciativa-10689128.html Ссылка скопирована

Сибига рассказал, как работает чешская инициатива / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/andrij.sybiha

Кратко:

В 2024 году было доставлено 1,5 млн снарядов крупного калибра

Чешская инициатива помогла изменить российское арт-преимущество

В рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов до конца этого года Украина должна получить около 1,8 млн боеприпасов. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским в Киеве, пишет УНИАН.

"Чехия осуществляет практические взносы в нашу общую безопасность и оборону, в том числе, благодаря чешской снарядной инициативе, начатой в 2024 году, Вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 миллионов артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - сообщил Сибига. видео дня

Как отметил украинский министр, поставки боеприпасов за счет замороженных российских активов - это не просто помощь, а жизненно важный вклад в оборону Украины. И это пример решительных и смелых решений Чехии.

В свою очередь, Липавский подчеркнул, что в прошлом году было доставлено 1,5 млн снарядов крупного калибра.

"Чешская боеприпасная инициатива помогла изменить российское артиллерийское преимущество с "10 к 1", до "2 к 1". Это в пять раз уменьшение и реальное изменение на поле боя", - подчеркнул он.

Инициатива Чехии - что известно о поставке Украине снарядов

Как сообщал Главред, в марте 2024 года Чехия с другими странами-членами НАТО собрала необходимую сумму для закупки 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у "третьих" стран. Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, немецкое правительство предоставило "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины.

Год назад военные говорили, что разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3.

В июле 2024 года Чехия начала второй проект по закупке снарядов для украинской армии. Первый при участии других стран-членов ЕС был успешно выполнен.

Вас также могут заинтересовать новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред