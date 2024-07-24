Еще больше 155 мм снарядов: Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ

Снаряды из первого проекта инициативы, согласно сообщениям, уже должны были бы поступить на поле боя.

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Чехия планирует обеспечить Украину снарядами до конца года / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com, facebook.com/ukroboronprom

Чехия начинает второй проект по закупке снарядов для украинской армии. Первый при участии других стран-членов ЕС был успешно выполнен, часть боеприпасов уже будет этим летом на поле боя.

"Это продолжение уже действующего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", - цитирует Radio Prague International министра обороны страны Яну Чернохову.

Чехия снова выступит в роли посредника между донорами - европейскими странами и 5 оружейными компаниями, которые уже поставляли боеприпасы в рамках первой чешской инициативы. Компании продолжат поставки в 2025 году.

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В интервью Укринформ премьер Чехии Петр Фиала выразил надежду, что к инициативе Праги присоединятся и другие страны, а те, кто уже участвует, продолжат делать финансовые взносы.

"До конца года украинской армии будут поставлены около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм. Важно отметить, что на этом помощь не заканчивается", - пояснил он.

Инициатива Чехии - что известно о поставке Украине снарядов

В марте 2024 года Чехия с другими странами-членами НАТО собрала необходимую сумму для закупки 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у "третьих" стран.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, немецкое правительство предоставило "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины.

По подсчетам чешского главы Петра Павела, в июле-августе должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц. Первый груз с артиллерийскими снарядами в рамках чешской инициативы прибыл в Украину некоторое время назад.

Как рассказывали недавно военные, разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3. Замечается, что соотношение 1:7 было еще в июне.

Что такое артиллерийские снаряды? Артиллерийский снаряд - основной элемент артиллерийского выстрела, предназначенный для поражения целей. Снаряд характеризуется мощностью взрыва, дальнобойностью, безопасностью при стрельбе, устойчивостью при хранении, пишет Википедия.

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