Президент Чехии сделал резонансное заявление о прекращении войны в Украине

Петр Павел считает, что при сегодняшних обстоятельствах отвоевать оккупированные украинские территории практически невозможно.

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Президент Чехии предложил Украине мириться с РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока нереально отвоевать украинские территории, которые оккупировала Россия. Поэтому он предлагает обеим сторонам сесть за стол переговоров. Об этом он сообщил во время заседания Атлантического Совета, сообщает Голос Америки.

"Мы должны применять все возможные политические действия и убедить как можно больше стран, что этот конфликт должен быть решен в соответствии с международным правом, особенно с принципами Устава ООН", - подчеркнул он.

Также чешский президент подчеркнул, что нужно бросить все усилия, чтобы заставить Китай думать о том, что союз с Россией не принесет стране добра. По его словам, нужно создать давление на Китай, который в свою очередь должен давить на Россию и побудить ее к прекращению войны.

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Петр Павел - что о нем известно Петр Павел - чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный президент Чехии с 28 января 2023 года. Павел принял присягу и стал президентом Чехии 9 марта 2023 года, где заменил на посту Милоша Земана, который находился на нем два срока - десять лет. В прошлом Петр Павел - председатель Военного комитета НАТО (2015-2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики

"И потом, как только начнутся переговоры, очевидно, что наша позиция должна заключаться не в легализации оккупированных территорий как российских, а в том, чтобы объявить их временно оккупированными территориями, которые мы никогда не признаем российскими. Но мы понимаем, что при нынешних обстоятельствах нет реалистичного варианта, как их вернуть", - добавил чешский президент.

Переговоры о мире с Россией и предложения лидеров мировых стран

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским главой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля. Среди прочего - турецкий лидер снова интересовался готовностью Киева пойти на переговоры с РФ через посредничество Анкары.

Стало известно, что 2 июля, глава Пентагона Ллойд Остин провел второй за последний месяц телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Также стало известно, что Россия будет пытаться силой одолеть Украину или предлагать компромиссы по окончанию активных боевых действий, на которые украинская сторона может согласиться в будущем.

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