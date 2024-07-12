Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

В Пентагоне отметили, что Украина не имеет разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по целям вглубь территории России.

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США не позволяет Украине наносить "глубокие" удары по России - Пентагон / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Сегодня, 12 июля, глава Пентагона Ллойд Остин провел второй за последний месяц телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Сингх отметила, что телефонные переговоры между главой Пентагона Остином и Белоусовым состоялись по итогам проведения саммита НАТО в Вашингтоне, который проходил с 9 по 11 июля.

"Министр Остин подчеркнул необходимость поддержания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", - добавила она. видео дня

Представительница Пентагона уточнила, что звонок был инициирован российской стороной.

Это уже второй разговор между министрами обороны США и России, причем предыдущий состоялся 25 июня 2024 года. До этого последний разговор между главой Пентагона и главой Минобороны РФ состоялся в марте 2023 года.

Также пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала вопрос об использовании дальнобойных американских ракет для еще более глубоких ударов по военным целям в тылу российской территории.

"США не позволяет Украине использовать ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться", - считает она.

Сингх отметила, что война постоянно меняется, поэтому необходимо адаптироваться к новым обстоятельствам. Она добавила, что у ВСУ есть другое дальнобойное вооружение, которое предоставили не Соединенные Штаты.

По каким территориям РФ можно наносить удары западным оружием / Инфографика Главре

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Война в Украине - что известно о позиции стран-союзников по ударам вглубь территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Джонсон отметил, что Конгресс США поддерживает предоставление Силам обороны Украины гибкости в использовании оружия, которое они уже получили от США.

Президент США Джо Байден объяснил, почему его страна не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По его словам, удары, например, по Москве не будут иметь смысла. Байден подчеркнул, что Украина может использовать американское оружие для ударов по приграничным территориям России, но не вглубь РФ.

Украина совместно с США готовится ответить на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, ответ будет силовым.

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