Удар будет силовой: Украина и США готовят месть РФ за удар по Охматдету - Белый дом

Джейк Силливан утверждает, что России нужно ответить "силой и решимостью".

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Украина и США готовят ответный удар РФ за атаку на Охматдет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Охматдет

Украина совместно с США готовятся к ответу на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Этот ответ будет силовым. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время своего выступления на саммите НАТО.

Он подчеркнул, что США увидели "ужасную реальность" российской атаки на детский госпиталь в Киеве.

"Мы работаем вместе с украинцами над тем, чтобы дать отпор этому нападению, ответить силой и решимостью", - сказал Салливан. видео дня

Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля - последние новости по теме

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ. Он отметил, что количество погибших возросло до 38, ранены - 190 человек.

Недавно стало известно об именах пилотов, которые ударили по детям в Охматдете. Отмечается, что аналитики интернет-сообщества Molfar идентифицировали пилотов МИГ, военных из воинской части 06987 аэродрома базирования "Энгельс" и воинской части 33310 из "Шайковки".

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