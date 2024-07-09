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Уже 38 погибших: Зеленский рассказал о спасательной операции после удара РФ

Анна Косик
9 июля 2024, 10:30
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Спасательная операция после ракетной атаки РФ 8 июля сразу на несколько городов Украины все еще продолжается. Президент сообщил, что известно по состоянию на сейчас.
Зеленский, спасательная операция
Спасательная операция в городах Украины продолжается, количество жертв увеличилось / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Владимир Зеленский

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора России по Украине 8 июля погибли 38 человек, среди них четверо детей. Также известно о 190 раненых, однако спасательная операция все еще продолжается.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, сейчас в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, а 6 человек - в Днепре. Всем оказывается помощь.

Что касается детской больницы "Охматдет", которая пострадала в результате российского удара, сейчас ее пациентов перевели в другие медицинские учреждения, для обеспечения оказания надлежащей медпомощи.

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"В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечено почти 400 спасателей. Спасибо всем, кто спасает и заботится о наших людях, всем, кто привлечен, всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Президент сообщил, что украинская сторона продолжает работу над увеличением защиты всех городов и общин от террора РФ. По его словам, будут определенные решения и мир имеет для этого необходимую силу.

Зеленский отдельно поблагодарил всех лидеров, которые поддержали Украину после массированной атаки и уже готовят новые совместные шаги для того, чтобы защитить жизнь украинских граждан от российского террора.

Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Атака РФ на украинские города 8 июля - что известно

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ произошло частичное разрушение здания, количество погибших и пострадавших постепенно увеличивалось.

Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

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