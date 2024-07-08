Десятки погибших и более сотни раненых: что известно о жертвах российской атаки

Российские оккупанты ударили по детской больнице Охматдет.

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Российские оккупанты ударили по Украине ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 8 июля безжалостно атаковали Украину ракетами. В результате этого погибло очень много людей, более сотни - ранены. Детали рассказали спасатели.

В общем известно, что российские ракеты убили по меньшей мере 31 человека в разных городах Украины, ранены - 125 человек. Количество пострадавших и погибших может резко возрасти, ведь спасатели продолжают разбирать завалы.

Только в Киеве, по состоянию на 15:30, известно о 22 погибших людях, еще 62 - пострадали. Пока известно о гибели 2 человек в Охматдете, еще 10 - пострадавшие. Из-под завалов удалось спасти 4 человека, три из них - дети.

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В Генпрокуратуре отметили, что в Соломенском районе Киева погибло 7 человек, в Шевченковском - 5, в Днепровском - 7.

В МВД отметили, что в Днепропетровской области погибли 11 человек, еще 62 человека - ранены.

"Россия повредила более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения ... Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые бросились на помощь. Единство делает нас сильнее", - говорится в сообщении.

Что известно о погибших в Охматдете

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" погибла детский нефролог - 30-летняя Светлана Лукьянчук. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Женщина родилась во Львове. Она была сиротой и росла с родной тетей.

"Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом. Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая память", - написал Садовый.

В Киеве погибла 30-летняя врач Охматдета / фото: Андрей Смолий

Массированная атака России на Украину 8 июля - что известно

В ночь на 8 июля Россия запустила рой ракет в сторону Украины. О движении ракет между областями и работе ПВО в некоторых из них сообщили Воздушные силы Украины.

Уже утром взрывы прогремели сначала в Днепре и в Кривом Роге, а затем о российской атаке сообщили в столице. Обломки от ракет упали в нескольких районах Киева, а также зафиксировали попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Как потом выяснилось, речь шла о детской больнице "Охматдет".

В ОП сразу отреагировали на обстрелы оккупантов и заявили, что РФ вела обстрел по гражданским и инфраструктуре, целенаправленно била по детям.

Впоследствии представители власти сообщили о последствиях вражеских ударов: в КГВА говорят о по меньшей мере 20 погибших и 35 пострадавших, в Кривом Роге известно о 10 погибших и 41 раненом, в том числе 9 тяжелых. Во время атаки по Днепру погиб человек и есть 6 пострадавших, а в Покровске Донецкой области 3 человека погибли в результате удара врага.

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