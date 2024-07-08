УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десятки погибших и более сотни раненых: что известно о жертвах российской атаки

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2024, 16:51обновлено 8 июля, 18:04
180
Российские оккупанты ударили по детской больнице Охматдет.
ракетный удар по Охматдету
Российские оккупанты ударили по Украине ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 8 июля безжалостно атаковали Украину ракетами. В результате этого погибло очень много людей, более сотни - ранены. Детали рассказали спасатели.

В общем известно, что российские ракеты убили по меньшей мере 31 человека в разных городах Украины, ранены - 125 человек. Количество пострадавших и погибших может резко возрасти, ведь спасатели продолжают разбирать завалы.

Только в Киеве, по состоянию на 15:30, известно о 22 погибших людях, еще 62 - пострадали. Пока известно о гибели 2 человек в Охматдете, еще 10 - пострадавшие. Из-под завалов удалось спасти 4 человека, три из них - дети.

видео дня
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

В Генпрокуратуре отметили, что в Соломенском районе Киева погибло 7 человек, в Шевченковском - 5, в Днепровском - 7.

В МВД отметили, что в Днепропетровской области погибли 11 человек, еще 62 человека - ранены.

"Россия повредила более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения ... Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые бросились на помощь. Единство делает нас сильнее", - говорится в сообщении.

  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред

Что известно о погибших в Охматдете

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" погибла детский нефролог - 30-летняя Светлана Лукьянчук. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Женщина родилась во Львове. Она была сиротой и росла с родной тетей.

"Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом. Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая память", - написал Садовый.

Светлана Лукьянчук
В Киеве погибла 30-летняя врач Охматдета / фото: Андрей Смолий

Массированная атака России на Украину 8 июля - что известно

В ночь на 8 июля Россия запустила рой ракет в сторону Украины. О движении ракет между областями и работе ПВО в некоторых из них сообщили Воздушные силы Украины.

Уже утром взрывы прогремели сначала в Днепре и в Кривом Роге, а затем о российской атаке сообщили в столице. Обломки от ракет упали в нескольких районах Киева, а также зафиксировали попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Как потом выяснилось, речь шла о детской больнице "Охматдет".

В ОП сразу отреагировали на обстрелы оккупантов и заявили, что РФ вела обстрел по гражданским и инфраструктуре, целенаправленно била по детям.

Впоследствии представители власти сообщили о последствиях вражеских ударов: в КГВА говорят о по меньшей мере 20 погибших и 35 пострадавших, в Кривом Роге известно о 10 погибших и 41 раненом, в том числе 9 тяжелых. Во время атаки по Днепру погиб человек и есть 6 пострадавших, а в Покровске Донецкой области 3 человека погибли в результате удара врага.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Днепропетровска Киевская область вторжение России погода в Киеве ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

18:54 Украина
Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

18:45 Украина
Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

18:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы 8568

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право 8506

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило 5965

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ 3433

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

Последние новости

18:54

Часов без света будет больше, чем с ним: график отключения электроэнергии на 9 июля

18:45

Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

18:41

Польша планирует производить электроэнергию для Украины - Туск заявил как именно

18:35

Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

18:18

Она была сиротой, но боролась за жизнь детей: в Охматдете погибла молодая врачФото

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:11

Байден окончательно решил, будет ли участвовать в президентской гонке

18:01

Нарушений безопасности не было: Крамаров объяснил, что произошло на аэродроме в Миргороде

17:51

Ракеты шли на сверхмалых высотах: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ

17:42

"Это лицо России" - украинская чемпионка высказалась о сегодняшнем обстреле

Реклама
17:34

Загадку природы отгадают только самые сметливые: что будет, если расплавить соль

17:30

Польша подумывает сбивать ракеты РФ над Украиной: заявление Зеленского и Туска

17:11

"Выродки из Кремля": Зеленский резко отреагировал на удар РФ по "Охматдету"

17:09

Зеленский "разнес" попытки Орбана втянуть Украину в "мир" с Путиным

17:08

Почему желтеют огурцы и листья в открытом грунте: как спасти урожай

16:51

Десятки погибших и более сотни раненых: что известно о жертвах российской атакиФото

16:43

Тина Кароль призналась, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине"

16:29

В Польше хотят создать легион из украинских добровольцев - Зеленский

16:18

Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

16:15

Средство от комаров своими руками: как справиться с нашествием надоедливых насекомых

16:03

"Ответ будет": в ГУР пообещали отомстить РФ за кровавые удары по больницам

Реклама
16:00

"Чистый террор": на Западе отреагировали на удар РФ по детской больнице в Киеве

15:51

Почти финал в полуфинале - Испания-Франция, все что нужно знать о матче

15:38

Спланированные цели РФ: Жорин высказался об ударах по жилым домам и Охматдету

15:25

Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

15:24

Враг бил "Кинжалом", "Цирконом" и "Калибрами": сколько ракет РФ удалось сбить

15:11

Чем можно запитать компьютер, если нет света: простые совету спасут работу и деньги

15:11

Умеров раскритиковал Запад за недостаток ПВО после утренней атаки россиян

15:09

Возмездие будет: в СБУ сказали, какой ракетой РФ ударила по "Охматдету"Фото

14:56

"Охматдет" был мишенью: в Сети появились кадры удара - анализ Defense Express

14:51

Появилось циничное оправдание России ударов по Охматдету и другим объектам Киева

14:47

Нужны всего 2 ингредиента: женщина поделилась лайфхаком для чистки украшенийВидео

14:30

Ложка будет стоять: рецепт нереального абрикосового варенья - такое не купишьВидео

14:19

Ротару с Украиной: легендарная певица отреагировала на ракетный обстрел 8 июляФото

14:04

Поврежденные электросети: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве

14:03

Повторный удар по Киеву: РФ атаковала роддом ракетами, есть жертвы и раненые

13:44

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам УкраиныФото

13:36

Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФФото

13:25

Ракетная атака на Украину 8 июля: украинские звезды отреагировали на трагедиюВидео

13:12

Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - КличкоВидео

12:53

Появились новые возможности для ударов вглубь России - Мусиенко

Реклама
12:48

Зеленский прибыл в Варшаву: польские СМИ раскрыли детали визита

12:35

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

12:24

Все направления наступления РФ сходятся в 1 точке: какой город под наибольшей угрозой

12:23

Несмотря на большие потери российских танков РФ не использует Т-72 - Forbes

12:22

Большинство ракет сбито: Шмыгаль о деталях массированного удара РФ по УкраинеФото

12:22

Под завалами много людей: Зеленский об атаке РФ по детской больнице ОхматдетВидео

12:13

Десятки раненых, есть жертвы: РФ ударила ракетами по Украине - ситуация в регионахФото

12:07

Удар по детской больнице "Охматдет": под завалами могут быть люди - КлименкоФото

12:03

Ветеринар назвал главный признак того, что ваша собака вас обожает

12:00

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять