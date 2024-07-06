Украина меняет морскую стратегию - Зеленский

Президент Украины отметил, что уже скоро на СНБО будет утверждена новая морская стратегия.

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Зеленский анонсировал изменение морской стратегии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украина работает над созданием новой стратегии на море - Украинская морская стратегия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Скоро эту стратегию уже утвердит СНБО.

"Четко понимаем, что война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать. Мы закрепляем наши интересы, учитываем новые технологические возможности Украины и новые наши отношения с партнерами. Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность - государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы", - сказал Зеленский.

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