Украина и Британия подпишут беспрецедентное 100-летнее соглашение - Зеленский

Украина и Британия могут подписать 100-летнее соглашение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Это соглашение он обсудил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым Премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством. Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", - написал Зеленский.видео дня
Военная помощь Украине от Великобритании
В мае Министерство обороны Великобритании заявило, что страна передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.
СМИ писали, что в денежном эквиваленте Великобритания - один из самых щедрых доноров, который предоставил Украине 5,7 миллиарда долларов военного оборудования. Это третье место среди других стран. Великобритания уступает только Германии и Соединенным Штатам.
В июне сообщалось, что Великобритания предоставит пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 миллионов долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины.
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