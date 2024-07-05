Украина и Британия подпишут беспрецедентное 100-летнее соглашение - Зеленский

Президент Украины обсудил продолжение двустороннего сотрудничества с новым премьером Британии.

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Украина и Британия могут подписать 100-летнее соглашение / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украина и Британия могут подписать 100-летнее соглашение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Это соглашение он обсудил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым Премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством. Я благодарен Киру Стармеру за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией", - написал Зеленский. видео дня

Военная помощь Украине от Великобритании

В мае Министерство обороны Великобритании заявило, что страна передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

СМИ писали, что в денежном эквиваленте Великобритания - один из самых щедрых доноров, который предоставил Украине 5,7 миллиарда долларов военного оборудования. Это третье место среди других стран. Великобритания уступает только Германии и Соединенным Штатам.

В июне сообщалось, что Великобритания предоставит пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 миллионов долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины.

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