Более $300 млн для Украины: Великобритания удивила своим решением - что известно

Приоритетом на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 309 млн долларов / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Великобритания предоставит пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 миллионов долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины. Об этом сообщает Правительство Великобритании.

Стоит отметить, что о предоставлении помощи объявит на саммите G7 в Италии, который пройдет 13-15 июня, премьер-министр Риши Сунак.

Приоритетом для него на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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"Лидеры Великобритании и G7 ясно дали понять, что Россия должна заплатить за вред, который она наносит Украине. Мы будем изучать все законные возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины", - говорится в сообщении правительства.

По данным Британии, стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

Добавим, Великобритания выделила почти 12,7 миллиарда фунтов стерлингов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины и часто была первым, кто предоставил жизненно важную помощь, от крылатых ракет до эскадрильи танков Challenger 2.

Кто такой Риши Сунак? Риши Сунак - британский политик, председатель Консервативной партии с 24 октября 2022 года, премьер-министр Великобритании с 25 октября 2022 года. Он стал первым цветным премьер-министром в Соединенном Королевстве, а также самым молодым с 1812 года. 12 января 2024 года Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Перед визитом было анансовано, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025. Также, во время визита глава правительства Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое соглашение по безопасности, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина скоро может получить дополнительные системы ПВО. Уже есть договоренности с партнерами.

В свою очередь, США предоставят Украине новый пакет военной помощи в рамках оборонной поддержки на сумму 225 миллионов долларов. В него войдут, среди прочего, боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

Швеция также объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для усиления противовоздушной обороны Украины. Пакет на сумму 1,16 миллиарда евро станет крупнейшим пакетом военной помощи, который предоставляет Швеция.

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