У РФ полумиллионные потери: Украина победит в войне – командующий ВС Британии

РФ "испытывает провал" в Украине, подчеркнул Тони Радакин.

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Тони Радакин прокомментировал ход войны в Украине / Facebook/Tony-Radakin, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Украина победит в войне, которую против нее развязала Россия, заявил командующий ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Несмотря на наступление РФ на Харьковщине и продвижение на отдельных участках фронта с захватом новых территорий, РФ "испытывает провал" в Украине, подчеркнул он в интервью Sky News.

"Россия достигает тактического продвижения на суше. Но если вернуться к марту 2022 года, Россия занимала около 17% территории Украины. Сегодня она занимает 11%. Поэтому Россия все еще находится в дефиците", - пояснил британский военачальник.

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При этом он выразил "абсолютную уверенность" в победе Украины и отметил важность продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной российской агрессии.

"До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек - убитыми и ранеными. Уже прошли 800 дней войны, которая, по ожиданиям Путина, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку", - подчеркнул адмирал.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Он также выразил мнение, что диктатор РФ Владимир Путин не желает прямого столкновения с НАТО и ядерной войны.

"Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И мы имеем огромное преимущество благодаря силе НАТО", – добавил Радакин.

Окончание войны в Украине - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский ранее предупредил о худшем сценарии окончания войны. Предупреждение президента прозвучало на фоне отказа Конгресса в течение нескольких месяцев принять пакет помощи.

Как сообщалось ранее, в Госдепе США сказали, какого окончания войны в Украине они ожидают. Спикер Госдепа подчеркнул, что позиция США относительно того, кого они хотят видеть победителем в этой войне, является четкой.

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