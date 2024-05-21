"Это принципиально": в Госдепе США сказали, какого окончания войны в Украине они ожидают

Спикер Госдепа подчеркнул, что позиция США относительно того, кого они хотят видеть победителем в этой войне, является четкой.

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В Госдепе США сказали, какого окончания войны в Украине они ожидают/ коллаж: Главред, фото: отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скрин

Соединенные Штаты Америки имеют принципиальную позицию и хотят, чтобы война страны-агрессора России против Украины завершилась победой Киева.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что в США принципиально хотят, чтобы Украина выиграла эту войну.

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"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", - подчеркнул он.

Также он напомнил, что ранее во время поездки в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечал, что РФ должна потерпеть стратегическое поражение в этой войне.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон имеет четкую позицию и хочет, чтобы Россия проиграла войну в Украине.

"Я думаю, что наша позиция - кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побежденным, - остается достаточно четкой уже более двух лет", - подчеркнул спикер Госдепа.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Запрет США бить ее оружием по территории РФ - что известно

Ранее сообщалось, что Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США. Если США согласятся на такие изменения, то это будет указывать, что произошли серьезные изменения в политике администрации американского президента.

СМИ узнали, как Украина давит на Штаты относительно ударов по РФ оружием США. Украина не может эффективно защищаться от КАБов без перехвата российских боевых самолетов в воздушном пространстве страны-агрессора, считают в ISW.

Посол Украины объяснила, почему США должны позволить бить своим оружием по РФ. Украина ведет оборонительную войну, поэтому должна иметь право бить оружием США по местам, откуда РФ атакует, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Напомним, глава Пентагона выступил с важным предупреждением и заявил о решающих неделях для Украины. По словам Ллойда Остина, следующие недели и месяцы будут иметь решающее значение для Украины. Однако, страны-союзники будут продолжать решительные действия для помощи Украине в борьбе за собственную свободу.

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