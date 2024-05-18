Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США - WSJ

Украина обратилась к США с просьбой снять ограничения и разрешить бить американским оружием по территории страны-агрессора России.
Также Киев обратился к администрации президента США Джо Байдена и попросил помочь определить цели в РФ, по которым Киев мог бы наносить удары собственным оружием. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей оборонного ведомства.
Отмечается, что эта просьба появилась в тот период времени, когда страна-агрессор Россия смогла получить крупнейшие территориальные достижения в Украине за почти 18 месяцев в северо-восточной части Харьковщины.
Другие чиновники США сказали, что запрос Украины, который она сделала на прошлой неделе, еще рассматривается.
В издании отмечают, что если Соединенные Штаты согласятся на такие изменения, то это будет указывать, что произошли серьезные изменения в политике администрации американского президента. Ведь США длительное время пытаются уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, при этом поддерживая Украину.
"Они действительно просили [США] о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам", - отметил генерал ВВС США Си Кей Браун.
Отмечается, что из-за усиления наступления российских оккупантов в Харьковской области в начале этого месяца Украина была вынуждена отвлечь свои войска с других направлений, чтобы усилить защиту на Харьковщине, а это привело к увеличению нагрузки на и без того перегруженные силы, которые уже давно ждут дополнительное вооружение из Соединенных Штатов.
Ранее представитель Белого дома заявил, что нынешняя политика США не поддерживает предоставление такой помощи в выборе целей или использования американского оружия на территории РФ.
"Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки на территории России, что является нашей давней политикой", - отмечал он.
Решение о военной помощи Украине от США
23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.
Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Помощь Украине от США - последние новости
Ранее сообщалось, что Украина получит большой денежный пакет помощи - стало известно, сколько средств выделили США. Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил о выделении нового пакета помощи на закупку оружия для Украины.
Также сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ возле Харькова. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники
Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО близки к отправке в Украину инструкторов, это "размоет" красные линии. НАТО получило запрос от Украины об ускорении обучения украинских призывников вблизи фронта.
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