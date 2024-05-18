'Будут очень болезненные удары': полковник анонсировал мощные 'прилеты' в РФ

Украинские военные будут использовать собственные дроны, атакуя российские объекты, говорит Жданов.

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В РФ будут греметь новые взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/andriyshTime

Украинские силы своими дронами будут наносить регулярные массированные атаки на РФ, поэтому оккупантам стоит к этому привыкнуть. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, сообщает Главред.

"России нужно готовиться к регулярным массовым атакам украинских беспилотников. Производство дронов Украиной налажено, и теперь задача его масштабировать", - говорит Жданов.

Он акцентировал внимание, что речь идет именно об ударах украинскими дронами, так как Запад запретил бить его оружием по территории РФ. В то же время украинские военные наносят "очень болезненные удары" по вражеских НПЗ.

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"Можно сделать вывод, что массированная атака 17 мая была осуществлена исключительно дронами украинского производства ... Атака украинских беспилотников на военные и промышленные объекты врага в Севастополе, а также российских Новороссийске и Туапсе 17 мая была беспрецедентной: до сих пор Украина не осуществляла столь массовых запусков дронов по противнику одновременно. По некоторым данным, около 40 беспилотников ударили по одному из объектов, а в сумме за одну атаку их было применено больше сотни", - говорит Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Взрывы на территории РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ - вспыхнул мощный пожар. Ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

В ночь на 12 мая дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России. Беспилотники упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, после чего там вспыхнул пожар.

14 мая стало известно, что в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом. Инцидент произошел в районе станции Котлубань около часа ночи по местному времени.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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